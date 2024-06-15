著名電視劇「繁花」　從上海看到了香港　懷念九十年代黃金時代

由香港著名導演王家衛首次執導的電視劇「繁花」，本月初正式在香港上演，這是風靡全中國、獲獎無數的著名電視連續劇，連平時不看電視劇的筆者，也被其魔力吸引，每逢星期一至星期五晚上九點半，便守候在電視機前。這是一部非常值得觀賞的電視劇，王大導以非凡的功力創造出高水準的劇集，堪稱近年來電視劇的代表作。作為香港人非看不可，從「繁花」劇中，我們看到的不僅是繁華的上海，也看到了花樣的香港。



那種共鳴感和親切感油然而生，那正是我們奮鬥的時代，我似乎也看到了自己。九十年代的上海，經濟開始起飛的同時，也是香港發展蓬勃的黃金時代，一個屬於我們這代人的時代。當時的香港充滿活力，港人努力拼搏，勤奮儲蓄，人生奮鬥的目標除了要擁有自置物業外，也盼望能夠購買多一層樓投資收租，將來可以退休飬老，實現財富自由。

《繁花》氣氛渲染圖

長線投資增值 短炒難以致富

雖然經歷1997年亞洲金融風暴和2008年的全球金融海嘯，香港經濟嚴重衰退，股市和樓市曾經大跌六七成，但是人們仍然熱衷於投資物業，對股票債券不太懂，投資磚頭是實物，心裏比較踏實。筆者強調並非鼓勵短線投資，長線投資才能真正增加財富。短炒股票和物業其實差不多，都不能賺到錢，尤以炒樓更甚，由於印花稅、佣金、裝修費和融資費用等等，加起來成本超過1成，因此在好市時，短炒物業幾乎都只有微利，甚至是白做；而踫到跌市時，短炒者就虧損慘重。

以上的論調是有事實根據，並非誇誇其談，以往炒家是一個不好聽的名字，媒體報導時有偏頗，筆者說實話也沒人相信。今天住宅市場已經沒有炒家，筆者才願意多講兩句，傳媒朋友和大眾可以認真去引證，不難發現以前不少赫赫有名的住宅炒家，今天他們的財富已所餘無幾，他們現在的身家財產，可能比多年來向政府繳納的稅款還少。

懷念那個曾經以勤奮工作和努力積蓄，來作長線投資致富的年代，可惜到了2010年已逐漸終結。為了打擊樓市炒風，港府當年開始陸續推出調控樓市措施，加徵多項高達30%的買賣樓宇印花稅，就如單邊主義加徵關稅一樣，十幾年來捆綁了樓市交投，管理需求措施使成交量少了一半。雖然辣招徹底將短線投資者趕出市場，但也窒礙香港經濟發展，樓市的產業鏈受到衝擊，牽連多個行業長期不景氣。

《繁花》氣氛渲染圖

推谷經濟 應再減樓股印花稅

在實施樓市辣招的14年當中，沒有太多投資選擇的港人，只好將努力儲蓄的資金投放到金融市場，如股票、債券和一些理財產品等等，相信都是虧多賺少。有一個現象不太理想，香港人的財富有減少趨勢，尤以年輕人更受影響，他們沒有儲蓄習慣，缺少上進空間，理想目標是輪候到公屋，自然就不想努力買樓。另一方面，由於市面上的投資產品五花八門，普羅大眾了解不深，因此很多人作投資輸掉不少錢，近年來還有層出不窮的詐騙個案，一不小心就連專業人士的銀行存款也讓騙徒騙走。

還好，今天樓市全面撤辣讓市場重回正軌，港人多一個投資渠道是一件好事，總好過將資金亂石投林。筆者相信樓市能夠平穩健康發展，就像世界著名的各大城市，人口還在不斷增加的地區，如美國的洛杉磯、紐約，日本的東京、大板等地，今天樓價正在上升之中。香港是國際大都會，資金同樣非常充裕，金融樓市將再次復甦，只需要時機成熟。港府如今大力推動各項利民紓困措施，除了啟動資本投資者入境計劃、大量引進人才和企業等等，還應該當機立斷，從速推行減稅措施，全免股市印花稅，再減樓市印花稅等等，多管齊下，力挽狂瀾！

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、港區省級政協經濟委員會主任

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

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