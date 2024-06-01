港省聯經濟委員會　肩負振興經濟使命　香港全力拼經濟年代回來了

港區省級政協委員聯誼會新一屆理事會於上月份正式誕生，這是一支擁有3千多名省級政協委員的隊伍，成員來自於香港各行各業的傑出人士，他們分別被委任為全國40多個省市的政協委員，絕對是香港最有代表性的建制派團體。本人有幸被推選為本屆基金會名譽主席和經濟委員會主任，肩負歷史重任，倍感使命光榮。



上月29日，本屆經濟委員會召開第一次會議，邀請了蘇清棟主席出席並講話，他指出政協委員必須政治正確，時刻警惕自己，全力維護國家安全；香港已進入由治及興階段，他勉勵經濟委員會努力建設香港，多舉辦各項活動，為香港經濟努力打拼，貢獻力量。立法會議員梁熙也出席本次會議，當天他剛從北京回港，他代表香港到北京參加「中國對外投資合作洽談會」，與不同國家的多名政要交流，商討與香港合作發展的空間；梁議員可謂馬不停蹄特地趕回來出席本次會議，並就香港經濟發展前景，與本會各位副主任互相交換寶貴意見。

經濟委員會有近百名正副主任和委員，同樣是一支龐大的隊伍，委員們來自不同界別，個個都是香港精英分子，皆可獨當一面。會議上大家各抒己見，𣈱所欲言，不少從事金融機構、基金投資和創科產業的副主任，都是有識之士，對國際形勢和香港環境有獨特見解，筆者身為會議主持人，也是受益非淺。大家都認為未來香港應該全力發展經濟，鞏固和提升國際金融中心地位，推進「一國兩制」更加行穩致遠，只有經濟取得成功，才能發揮香港對國家的功能。聽諸君一席話，筆者頓覺一個拼經濟的香港回來了！

我對經濟委員會的幾點建議

作為經濟委員會主任，我對未來的工作寄予厚望，期望將來大家能夠擦出更多火花，為香港經濟出謀劃策。為此，本人提出以下幾點建議：

一，建議至少每一個季度召開一次經濟委員會會議，集思廣益，建言獻策，既要向港府提交改善經濟民生的建議，也要互相交流國際形勢和內地各省市的經濟發展狀況。

二，希望每一個季度邀請香港經濟學者、行業專家或政府官員召開經濟研討會，為工商界和中小企業提供更多指引和協助，進一步改善香港營商環境。

三，充分發揮經濟委員會的平台作用，利用各位委員們的人脈關係，組團出訪內地各大省市以至國外，更深入與各個地區、城市和工商界進行交流合作，既走出去也引進來，商討各項投資項目，共創商機達致雙贏。

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、港區省級政協經濟委員會主任

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

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