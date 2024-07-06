利好消息不斷　利淡因素仍多　如何讓香港重拾昔日光輝？

《政府租契續期條例》正式通過，這是近期非常利好的消息。《條例》列明獲續期的地契無須補繳地價，原有條款、權益和產權皆原狀過渡，只須按慣常做法，每年繳納相當於有關土地應課差餉租值3%的地租。相關立法消除市場疑慮，驅散坊間不明朗因素，為樓市、工商舖市、土地拍賣等交投帶來正面效應，提升投資者的信心，也為增強香港發展動能注入強心針。此條例正式通過是一件大好事，可是坊間似乎宣傳不夠，官方媒體和民間團體宜加大力度宣揚出去，讓大家感受香港良好營商環境的一面。



《政府租契續期條例》 增強投資信心

中央連續向香港送大禮，除了增加內地旅客到港澳購物的個人免稅額、讓非中國籍港澳永久居民可申辦來往內地通行證件，還特地送來兩隻大熊貓。別小看大熊貓的作用，它可是中國的國寶動物，中國送給外國是鞏固雙方的友好關係；送給香港意義也非常重大，充分顯示中央對香港的重視，也表達對香港的支持和關懷。

近期利好消息不斷，比如香港世界競爭力排名回升，全球最宜居城市排名也上升；資金進一步流入香港，香港管理財富高達2.2萬億美元，成為世界第二大的財富管理中心；家族辦公室高達2700家，比新加坡多出近一倍；引進外地企業方面，今年上半年也有322家國際和內地企業落戶香港；還有資本投資者入境計劃成功吸引339個投資移民申請，將帶來逾百億元投資額；而高才通和各項引進人才計劃也成功批核18萬人申請，已正式進入香港的有12萬人，連家屬估計吸引逾20萬人進來。最新統計，香港的人口總數已經重回750萬人，證明香港吸引力仍在，國際金融中心地位更加牢固。

受到地緣政治因素影響，全球經濟整體放緩，中國和香港也深受拖累。香港人言論比較自由，向來喜歡報憂不報喜，市場經常充斥悲觀情緒，雖然利好消息一大堆，但總是讓利淡因素淹蓋。今天我們也不妨講講一些不利因素，從而看看有沒有解決方法。

（蘇煒然攝）

釋放銀行資金 方可振興經濟

近年移民海外的港人數以萬計，各自持有不同理由，但是有一樣幾乎出現共通點，就是喜歡講香港的不好，他們互相之間互相感染。這是一般人的通病，也難怪他們，當初選擇離開的人當然希望離開後會更好。此外地緣政治局勢緊張，帶來許多不明朗因素，如美西方將政治與經濟掛鉤，經常刻意抬高新加坡又貶低香港，常對香港說三道四，制裁香港官員，又將香港定性為內地城市，撤走部分外資等等，嚴重影響香港股市和樓市。

面對嚴峻的政經局勢，地產商新盤的定價克制，如啟德新盤最新訂價每呎僅為$17,100，為8年來同區新盤首推均價最低。市場上認為對後市不利，筆者反而覺得是正確做法，價格是可以根據市場循序漸進，再作調整，最重要激活市場成交，讓產業鏈恢復正常。利淡因素仍然有很多，金融股市方面，股市不振股價低迷，市場集資（IPO)雖有好轉，估計今年也只是800億港元左右，未有太大突破；銀行利率處於高位，下半年似乎下調空間有限，使工商物業沽壓沉重，中小企業經營困難，加上電騙頻頻發生，香港面臨的挑戰不少。

要如何重振經濟，讓香港重拾昔日光輝？相信港府絞盡腦汁。筆者認為，香港已俱備各項優越條件，只是優勢未能發揮，既然銀行存款創出新高，香港人口又重回高峰時期，等於說需要錢時有錢，需要人才時有人才，只是缺乏正常發揮的平台。未來的日子，要想辦法釋放銀行裏的資金出市場，讓這些資金的投資回報超過銀行的定期存款，達到5厘或以上，像近期一些股票和物業的投資回報達6厘以上，就開始有吸引力；還有，現今香港人才濟濟，如能夠引進更多的國内外企業落戶香港，讓這些人才可以發揮所長，英雄有用武之地，也可助力香港經濟長期加速發展。

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、港區省級政協經濟委員會主任

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

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