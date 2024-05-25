230億銀團貸款、具重大象徵意義　金融機構向樓市投下信心一票

正當人們仍然對樓市前景感到擔憂的時候，日前新鴻基地產（0016）發出一張大合照，內容是指其公司成功獲得一筆230億港元的5年期銀團貸款。此筆巨額貸款由23家內地、國際和本地金融機構共同籌組，反應相當熱烈，並以超額認購5倍完成。



雖然新地沒有公佈本次貸款的利率多少，但是根據以往經驗，一般地產財團的銀團貸款利率都比坊間個別的貸款便宜，因此估計在最優惠利率（Hibor)加某個點子，大概H+1左右，即實際利率在5釐到6釐之間，比其他同業的借貸利率便宜得多。當然，新地的財政評級屬於A1級別，並非其他中小企業和地產投資者能夠與之相比。

對於此次銀團貸款，不光是代表一筆低利率的巨額融資，筆者更想表達的一點是，金融機構對地產業前景的看法開始樂觀，也表示他們對香港經濟前景有信心。誠如近期中央政府開始拯救內地房地產，人民銀行使出的「四大招」就是近年最重磅的「救市組合拳」，同樣證明金融機構對樓市的支持起了關鍵性作用。香港房地產市場與內地其實都一樣，都關繫著人民群眾切身利益和經濟社會發展大局，內地需要處置商品住房爛尾風險，推進保交房和消化存量商品房等工作；香港也不能讓負資產個案持續增加，造成中小企業出現倒閉潮，到處見到銀主盤的淒涼景象。

融入大灣區發展 宜讓資金更流通

樓市經過過去幾年的調整後，樓價已有一定的跌幅，社會也開始明白一個穩定的地產市場十分重要。近期有不少朋友問我：「蔡生，你怎麼看後市？現在是買樓時機嗎？」老實說我沒有水晶球，我認為樓價基本上是穩定下來了，這符合社會大眾整體利益。至於對今年樓價的預測，還是與年初估計的一樣，不會大上大落，升跌在5%左右。那麼現在應該買樓嗎？如果是有自住需要，能夠改善居住環境，我會支持入市買樓。無論如何，今天的樓價比兩三年前便宜了兩成半，往後向上的空間要比向下的機會大。

香港是一個多元包容的社會，百花齊放的政策更加顯示國際金融中心地位。港府全面推動經濟發展，無論在金融市場、科技創新、旅遊酒店和零售飲食等方面都多管齊下，全力以赴招商引才。與其他範籌一樣，讓沒有「辣招」的樓市恢復正常，便是一個14億人口的龐大巿場，香港已經融入國家發展大局，我們就是大灣區一份子，香港人湧入內地購物消費，或者買樓置業；同樣地內地同胞也進來香港觀光旅遊，他們也同樣喜歡香港物業，如能夠讓兩地資金更加自由進出，合法流通，將對兩地經濟帶來更大裨益。

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、香港專業地產顧問商會會長

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

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