香港是福地！　遇悲情樂觀面對！｜汪敦敬

筆者在上星期的文章開誠佈公，就我提出「年輕人能夠置業的建議」，徵求不同意見的數據印證，筆者的方案是：香港大量年輕人有能力在上車區置業！以兩位人均入息中位數收入（2.16萬元）的年輕人，他們每月儲蓄三成收入，三年左右就可以儲到首期買480萬元的二手單位，並過到入息要求！400多萬元是可買到兩房的二手單位，起碼在屯門、天水圍、元朗甚至荃灣等多區都做到。



不同意見的人只要證明到筆者提出上述收入的年輕人不存在或者證明到上車板塊不存在480萬元的二手樓盤，其實就可以推翻，有關徵求出了之後我得到的回應只是謾罵，未有人能列出到數據去印證錯誤或者偏差，對筆者來說，這個已經是很好的答案。

首先，筆者的方案已經廣泛諮詢了意見，有不少同意及讚賞的，卻沒有收到任何以數據回應的不同意見，已反映我的建議是受得起考驗，而且是有具體的建議給予到消費者，第二，原來坊間的主流意見往往都沒有事實根據，所謂「年輕人買不到樓」等等的很多重要的觀點，只是網上人多勢眾的挾持！

勿將網上主流意見當是真理

筆者認為公眾、官員和年輕人都不要胡亂將網上主流意見當是真理！凡事必須要自己再做功課去求證。最後，大家應該要醒覺起來，我們現在要做的是如何幫年輕人上車及向年輕人提倡腳踏實地去儲錢買樓，不要浪費自己的人生！筆者再強調我珍惜不同意見的，日後有任何人就這個觀點提出數據的話，我是無任歡迎的！

未買樓的人居然去取笑儲錢置業的人

樓市到了下跌周期嗎？筆者看到的只是調整周期，市場調整其實是不規則的發展，坊間有人說成樓價大跌，甚至去取笑買到樓的年輕人，這是不公平而且十分幼稚的，未買樓的人居然去取笑儲錢置業的人！被取笑的朋友不需往心裡去，買樓始終是一個王道穩健的人生投資，現在身處香港是幸福的，好好加油前進！

今天筆者想出第二個話題去印證，就是想印證維港豪宅的價格並不如網上描述般差勁，我在2020年買入一個名鑄的複式單位。根據合約的獎勵條款，我提早交吉可以進一步得到樓價奬金，最後在折扣之下實際買入價其實不足5萬元一呎，到目前為止，各銀行的估價仍然是1億1千萬元左右，在各地產代理的廣告亦找不到低於這個呎價的同類型放盤！筆者在此徵求以下條件的樓盤：(1)九龍全維港景(能望到整個維港)，(2)48樓以上及(3)複式單位，我尋求說樓價跌的人以書面列出低於本人名鑄買入呎價5萬元，又符合以上條件的樓盤去印證維港樓價下跌！

香港充滿希望 一個實質全民就業

香港，其實充滿希望！一個實質全民就業，失業率只得3%的地方居然充斥著沒落之城的悲情，何其荒謬！有很多想唱淡的人都想踐踏筆者買舖投資失利！買舖是長遠的投資，其實短期價格有否下跌，筆者並沒有花時間去重估價值，不如引用一個有意義的數字吧：我買入的漢口道舖位，兩年時間已加租約39%，這很難不滿意，同時感到欣慰！此外，筆者十分欣賞我眾多的租客，他們很多都為現在的香港努力打拚中，雖然遇上困難，但我仍見到不少在事業方面是不斷創高峰，香港怎會沒有希望？

【財經專欄】祥益地產總裁汪敦敬

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