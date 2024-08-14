回復市場正常運作　保護市民借貸權利｜汪敦敬

8月9日八大商會（香港房地產代理業聯會、地產代理人員協會、香港地產代理專業協會、香港地產代理商總會、香港專業地產顧問商會、香港新界地產代理商聯會、地產代理管理協會及地產代理(從業員)總工會）透過經民聯會見金管局副總裁阮國恒先生，然後經民聯召開記者招待會，事情引起了市場的關注，但筆者發覺大部份傳媒都未能反映到多個重點，因其中三點收穫更是強化了消費者的權利，所以我作為發起人之一，有責任作詮釋的補充如下：



第一點，建立了臨時的投訴渠道，如果市民遇上不合理的收緊按揭，可向經民聯或者八大商會作投訴，並透過經民聯將相關個案回報金管局；

第二點，定下了不合理借貸的標準，是根據3月28日「金管局推出9項措施支持中小企」，裡面的標準不只是針對中小企，在小市民借貸上同樣適用的，分別如下：

Ⅰ. 不要求按時供款按揭客戶提前還款；

Ⅱ. 調整信貸額度給予客戶最少6個月過渡期；

Ⅲ. 加快處理八成和九成信貸擔保產品申請；

Ⅳ. 按「還息不還本」計劃原則支援有困難客戶；

Ⅴ. 提供更切合中小企需要的信貸產品和其他支援服務；

Ⅵ. 積極考慮利息和收費減免；

Ⅶ. 設立一站式平台提供銀行中小企服務資訊；

Ⅷ. 便利客戶轉換貸款銀行；

Ⅸ. 銀行業界定期與商界組織會面了解中小企需要。

第三點，金管局和經民聯都會擔當小市民與銀行之間收緊借貸之中的代理人，他們會向銀行繼續溝通爭取互動。

上述幾點是具體而且重要的，大家亦要持續跟進及鞏固，維護的是消費者的權利。

【財經專欄】祥益地產總裁汪敦敬

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