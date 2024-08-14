回復市場正常運作 保護市民借貸權利｜汪敦敬
撰文：汪敦敬
出版：更新：
8月9日八大商會（香港房地產代理業聯會、地產代理人員協會、香港地產代理專業協會、香港地產代理商總會、香港專業地產顧問商會、香港新界地產代理商聯會、地產代理管理協會及地產代理(從業員)總工會）透過經民聯會見金管局副總裁阮國恒先生，然後經民聯召開記者招待會，事情引起了市場的關注，但筆者發覺大部份傳媒都未能反映到多個重點，因其中三點收穫更是強化了消費者的權利，所以我作為發起人之一，有責任作詮釋的補充如下：
第一點，建立了臨時的投訴渠道，如果市民遇上不合理的收緊按揭，可向經民聯或者八大商會作投訴，並透過經民聯將相關個案回報金管局；
第二點，定下了不合理借貸的標準，是根據3月28日「金管局推出9項措施支持中小企」，裡面的標準不只是針對中小企，在小市民借貸上同樣適用的，分別如下：
Ⅰ. 不要求按時供款按揭客戶提前還款；
Ⅱ. 調整信貸額度給予客戶最少6個月過渡期；
Ⅲ. 加快處理八成和九成信貸擔保產品申請；
Ⅳ. 按「還息不還本」計劃原則支援有困難客戶；
Ⅴ. 提供更切合中小企需要的信貸產品和其他支援服務；
Ⅵ. 積極考慮利息和收費減免；
Ⅶ. 設立一站式平台提供銀行中小企服務資訊；
Ⅷ. 便利客戶轉換貸款銀行；
Ⅸ. 銀行業界定期與商界組織會面了解中小企需要。
第三點，金管局和經民聯都會擔當小市民與銀行之間收緊借貸之中的代理人，他們會向銀行繼續溝通爭取互動。
上述幾點是具體而且重要的，大家亦要持續跟進及鞏固，維護的是消費者的權利。
【財經專欄】祥益地產總裁汪敦敬
免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。
另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。
逆市投資如何部署？ 提供穩中求勝的投資方案！｜汪敦敬唯土地與明天同在 房產價值穿越時空｜汪敦敬香港繁花仍似錦 長遠投資更嬌人｜汪敦敬假如樓價再跌？ 依然有危有機 能掌握明天會更好！｜汪敦敬大好形勢下悲情入骨 樓價難免再跌一回｜汪敦敬香港是福地！ 遇悲情樂觀面對！｜汪敦敬年輕人能自置物業 數據如山！ 歡迎以數據理性討論認知真相！樓市牛皮卻仍健康可靠 樂觀長遠投資仍勝算高！｜汪敦敬投資房地產有危也有機 寧買貴莫買錯 長揸持貨仍可勝券在握！所謂近年的困境 其實整體社會正累積著更多的財富｜汪敦敬數據如山！大局向好！ 房地產長遠收益仍秀麗！｜汪敦敬香港財富大回歸 房地產負債過低 風險如威也吊燈籠｜汪敦敬買有風險，不買也有風險 只看淡不作逆轉方案有如豪賭｜汪敦敬表面樓價不振、實際水淹香江！ 民生日益平穩、財富日益澎湃！戰勝高通脹 香港財富更勝昔日 世間本無事 重整優勢穩步向前負面成風、網上評論難分真與假 讀者增分辨力、風中勁草笑看欺凌回復人人也有置業機會 資助政策要修改 市民要修正置業觀念謬誤園林的日子 尋找居庭要配合思想上的需要和追求 ｜汪敦敬安居可養志 任何夜景都可洗滌心靈｜汪敦敬如何欣賞維港景色 景觀差之毫釐謬以千里｜汪敦敬