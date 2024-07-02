大好形勢下悲情入骨　樓價難免再跌一回｜汪敦敬

縱使特首強調「全力發展香港經濟」，財爺更說「是進攻的時候」，而中聯辦鄭雁雄主任更說「香港是超級發財點」，在這情形之下，香港的M3再創新高，租金亦在2023年的上半年開始至今進入了悠長的上升趨勢！



香港的經濟雖然慢回復，一切格局都有一個很令人振奮的變化，但香港顯然是悲情日深，在大好形勢下樓市仍然疲憊不堪，筆者認為大家應該要有心理準備樓價會再跌一回，現在可以說是樓價跌勢未停，正如《孫子兵法》所形容「如轉圓石於千仞之山者」，如石頭在山上高速翻滾下來一樣難以抵擋！

這源於悲淡之情已入了群衆的心，再加上有些環節掌握得不理想，例如銀行正收緊借貸，銀行當然有責任去保護自己的風險，但是亦有責任令到市場是得到合理的借貸。

銀行現在收緊，筆者感覺是市場的互相猜忌，銀行因其他持份者和競爭對手的反應，於是鬥快收水，但這種保護行為最後成為了落雨收遮去摧毀市場，先不說有幾多人在收緊或者在補倉潮裡面面對大風險，現在收緊的程度已經令到有興趣投資的人士，尤其專業投資者紛紛停手，因為他們掌握不到銀行政策之下，恐怕借了槓桿之後是會墮入了需要補倉的陷阱，加上市場上積聚樓花的貨尾數量算多，就算樓花銷情在過去半年是不錯，但賣出的大多數不是貨尾，顯然樓花的減價潮是很可能未見底的。

很令人覺得奇怪的是現在準備入市的人很多，但起動的人卻很少，就這方面，筆者希望政府以管治者的角度去微調一些秩序，令到市場有回起動能力，及市場持份者將互相保護的行為變為一些共贏或者起碼沒有互相踐踏的節奏。

作為評論員，筆者必須要說的是香港政府做的新格局是相當不錯，但是政府只做大策略，在市場氣氛上的戰術部署，我覺得可以考慮做多一些。

現在的經濟局面，可能是一場東西方的認知戰，我們在樓市和股市上算是輸了，因為市民的悲情去到一個低谷，但筆者亦希望看官明白，香港同時亦積聚了很多正能量，包括空前多的資金在銀行體系，人口政策作出良好的突破，來香港的知識份子會是一個大數量，這對香港是一個發展，正能量亦如《孫子兵法》所說的「如轉圓石於千仞之山者」，有如高山上面的水即將傾瀉下來一樣，購買力到釋放和起動的時候一樣是面對很強大的力量啊！

【財經專欄】祥益地產總裁汪敦敬

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