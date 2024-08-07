開單不是大過天！　人人每月都有足夠單開是老闆的責任！｜汪敦敬

最近我經營的祥益地產在facebook的聘請廣告成為了行內一些人的熱談，既然同業有興趣，是時候作進一步的詮釋了，吸引同業的廣告字眼分別是本月初的「7月人均開單5.4宗」及上月中的「回巢代理人均成交3宗」，這些數字不是噱頭，我們更加不是想炫耀生意好，因為我們一直都是以這個模式及主題作招聘，事情很簡單，我們只是想為市場提供多一個選擇：「一個在靜市令每個代理開到單的經營模式」，就是用最好的店舖、集中讓最少的人去分享！追求最團結！



筆者認為任何公司根據以上原則去做，雖不能保證一定成功，但一定可以改善到盈虧的情況！這些都不是新事物，改變的不是我們，而是市場和同業。



市場開單的確是比以前困難，但是開不到單不只是市場的挑戰，同時因為人海戰術令到市場僧多粥少，而我們則將深厚的資源集中分配給予人數不多的代理分享，令到他們每個月都有單開，這只是我們中型代理合理選擇的路，十分理性，並是一件平常事，普遍區內行家都沒有質疑，因為以我們的代理人數和二手市佔率，這亦是正常的事，當然有些行外的人或者區外的同業表示質疑，他們不相信我們在區內的市佔率可抗衡大行，但是在二手市場來說，這已是很久以前的事了，起碼在近二、三十年，我們經常在區內不同板塊和屋苑都得到很高的市佔率。

（歐嘉樂攝）

事實上，我們一直出招聘廣告不是想推崇自己生意好，而是推廣我們是：「一定有單開的Sales模式！」這種經營模式是抵禦人海戰術的策略而應變的，亦因為我們實施精兵制，在技術此消彼長之下的確是長期做到的，當然筆者的確認為現在行內同業的人海戰術是對營業員不公平的，經營者是應該保障員工，不單只是一定有單開，而且有一個較高的拆賬制度，而筆者只是想為市場提供多一個選擇而已。

事實上，我們的生意額對比行家是不可比較的，縱使如此，但有一樣比生意額更加可貴的是：我們做到人人有開單，長期人均每月有3宗至5宗的成交，這是非常重要！一些人有留意到我們一些合格代理離巢去了大行，往往都取得最多單數獎，「一定有單開」對我們來說根本是一個常態。我們是一個橄欖型分配的經營模式，希望各位支持和鼓勵我們這種模式。

祥益是一間信譽超卓的公司，在客戶利益上，我們早在2003年設立了零瑕疵的流程，推行至今大家可以看到我們並沒有任何違規紀錄，是行內數一數二以真數據高專業取勝的公司。每次我們推出的招聘廣告，當然是有了清楚的答案隨時可以讓任何人士質疑，同時也歡迎任何紀律機構查詢，但對我們數據有質疑的朋友，希望能夠提出真實數據才去作結論，否則就容易作出了錯誤甚至誹謗的評論了。

【財經專欄】祥益地產總裁汪敦敬

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