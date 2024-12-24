鰂魚涌君豪峰一房488萬沽　呎價創新低　五年樓價貶近4成

撰文：李明珠
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市場持續錄得大額蝕讓。鰂魚涌君豪峰一伙一房單位最新以488萬元沽出，呎價16,828元，創近年新低。原業主於5年前一手買入，帳面蝕讓287萬元，蝕幅高達37%，接近4成。

中原地產分區營業經理楊文傑表示，該單位為君豪峰中層B室，實用面積290平方呎，一房間隔，向東北，享海景。原業主最初叫價518萬元放售，放盤不足兩周即獲新買家洽詢。據悉，新買家為投資客，見租金持續向升，故有意購入單位作收租用。最終單位經議價後以488萬元沽出，折合呎價16,828元。

一手買入五年、貶值近4成

代理指，單位現時市值租金約1.7萬元，料新買家可享約4.2厘租金回報。

原業主於2019年以775萬元一手購入單位，持貨5年，是次轉手帳面需蝕讓287萬元，單位期内大幅貶值37%。

鰂魚涌君豪峰。（代理相片）
君豪峰。（資料圖片／代理提供）
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