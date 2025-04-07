屯門愛琴海岸海景三房547萬蝕沽 12年帳面微蝕1%｜多圖
撰文：黃祐樺
出版：更新：
二手市場疲弱，屯門愛琴海岸有海景三房以547萬元蝕沽，原業主持貨逾12年，帳面微蝕1%。
世紀21營業董事鄭少坤表示，是次成交為為屯門愛琴海岸2座中層C室，實用面積617平方呎，屬三房間隔，座向西南，可望海景，單位內櫳有雅致裝潢。
單位最初以620萬元叫價放盤，終累減73萬元或11.8%以547萬元沽出，呎價8,865元。至於，新買家為屋苑換樓客，因見樓價低即伺機入市。
↓↓屯門愛琴海岸2座中層C室↓↓
+1
持貨逾12年 料實蝕約30萬
另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為543萬元，而恒生估價則為556萬元。即最新成交價在估價範圍內。
至於，原業主於2012年11月以550萬元，持貨至今逾12年，是次轉手帳面蝕讓3萬元，單位期內稍跌1%。
高爾夫．御苑一房402萬沽 呎價險守萬元大關 帳面7年蒸發四成CCL報136.82點 急升1.12%創12周最大升幅 分析：首季成功險守何文田瑜一．天海周日賣69伙現樓 涵蓋一至兩房 折實675.58萬薄扶林銀主三房850萬沽 客廳設特色地台 呎價唔使9千貼近新界！變形金剛敗走羅素街 金融證券商120萬進駐巨舖 租金升20%新地西沙SIERRA SEA獲批預售樓花文件 下周公佈樓書、料本月開售