屯門愛琴海岸海景三房547萬蝕沽　12年帳面微蝕1%｜多圖

撰文：黃祐樺
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二手市場疲弱，屯門愛琴海岸有海景三房以547萬元蝕沽，原業主持貨逾12年，帳面微蝕1%。

世紀21營業董事鄭少坤表示，是次成交為為屯門愛琴海岸2座中層C室，實用面積617平方呎，屬三房間隔，座向西南，可望海景，單位內櫳有雅致裝潢。

單位最初以620萬元叫價放盤，終累減73萬元或11.8%以547萬元沽出，呎價8,865元。至於，新買家為屋苑換樓客，因見樓價低即伺機入市。

↓↓屯門愛琴海岸2座中層C室↓↓

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持貨逾12年　料實蝕約30萬

另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為543萬元，而恒生估價則為556萬元。即最新成交價在估價範圍內。

至於，原業主於2012年11月以550萬元，持貨至今逾12年，是次轉手帳面蝕讓3萬元，單位期內稍跌1%。

屯門愛琴海岸。
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