灣仔單幢樓三房1280萬沽 呎價1.8萬 上手持有15年竟然都要蝕！
撰文：李明珠
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樓價從高位回落，部分多年前入市的單位亦難逃蝕讓。灣仔YORK PLACE一伙三房單位最新以1,280萬元沽出，呎價18,768元。原業主早於2010年買入單位，持貨15年帳面仍要蝕讓2.8萬元，輕微貶值0.2%。
利嘉閣地產分區經理劉玉麟表示，該單位為YORK PLACE中層A室，實用面積682平方呎，三房套間隔，外望開揚景觀。原業主最初叫價1,388萬元放售，經區內客誠意磋商後，終以1,280萬元成交，折合呎價約18,768元。
買入15年帳面微蝕3萬
代理指，是次單位成交較市價略平。另外，屋苑盤源較少，屋苑現僅有約1個放盤，意向售價約1,500萬元。
原業主早在2010年以約1,282.8萬元買入單位，持貨15年轉手，帳面微蝕2.8萬元，單位貶值約0.2%。
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