因與業主屬「同行」有價講 荃灣愉景新城兩房16888元租出
撰文：李明珠
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租務交投持續旺盛。荃灣愉景新城一伙兩房單位最新以月租16,888元租出，折合呎租35元。原業主於2012年買入單位，可享4.9厘租金回報。
美聯物業高級分區營業經理鍾家豪表示，該單位為愉景新城7座高層C室，實用面積485平方呎，兩房間隔，外望山景，內籠裝潢企理。單位舊租客剛遷出一星期，業主隨即以月租17,000元放租，近日獲同區租客承租。
據悉，剛以因租客與業主屬「同行」，雙方議價過程愉快，因此業主願意減至16,888元「意頭價」租出，折合呎租35元。
↓↓愉景新城7座高層C室↓↓
租金回報達4.9厘
代理指，是次成交仍符合市價水平。業主於2012年10月以410萬元買入單位，持貨13年，現租金回報達4.9厘。
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