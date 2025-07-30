因與業主屬「同行」有價講　荃灣愉景新城兩房16888元租出

租務交投持續旺盛。荃灣愉景新城一伙兩房單位最新以月租16,888元租出，折合呎租35元。原業主於2012年買入單位，可享4.9厘租金回報。



美聯物業高級分區營業經理鍾家豪表示，該單位為愉景新城7座高層C室，實用面積485平方呎，兩房間隔，外望山景，內籠裝潢企理。單位舊租客剛遷出一星期，業主隨即以月租17,000元放租，近日獲同區租客承租。

據悉，剛以因租客與業主屬「同行」，雙方議價過程愉快，因此業主願意減至16,888元「意頭價」租出，折合呎租35元。

↓↓愉景新城7座高層C室↓↓

租金回報達4.9厘

代理指，是次成交仍符合市價水平。業主於2012年10月以410萬元買入單位，持貨13年，現租金回報達4.9厘。