中原：整體指標寫字樓差餉租值連跌6年　中環最傷大插水逾4成

寫字樓租值跌勢未止。中原表示，整體指標寫字樓差餉租值自2019年高位後，已經連跌6年，而頂級商廈受新供應衝擊，2025年差餉租值按年更急挫10.1%。按地區劃分，作為核心商業區的中環，區內甲廈租值較2019年高位累瀉逾四成，淪為重災區。



差餉租值跌幅主要來自頂級寫字樓

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，整體指標寫字樓差餉租值跌幅主要來自頂級寫字樓。因供應增加令空置量上升，頂級寫字樓按年下跌10.1%。

甲級寫字樓則因有中資用家支持，令租金下跌幅度少於頂級寫字樓，但仍連續兩年按年下跌4.6%。如較2019年高位計，則兩者租值跌幅並無大差異，頂級寫字樓累跌34.1%，甲級則累跌34.4%。

中環甲廈租值較2019年高位累跌40.7%

2025年有23個甲級寫字樓的租值下跌, 其中港島按年跌4.8%，九龍跌4.0%。分區計，中環按年跌7.4%，較2019年高位累跌40.7%，為各區跌幅之首。金鐘、灣仔及上環高位累跌均逾三成，分別跌34.3%、34.1%及33.6%。尖沙咀西部及東部跌幅較少，分別跌23.7%及28.2%。

頂級寫字樓租值料2026年率先見底回升

中原指出，隨着金融投資市場氣氛轉好，頂級寫字樓的新供應大部份被消化，空置率下降，料租值將於2026年率先見底回升。惟由散業主持有的甲級寫字樓，租值料將繼續受壓。

中環甲廈租值較2019年高位累跌40.7%。﹙路透社﹚

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