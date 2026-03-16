差餉租值重估｜維港兩岸酒店顯著回升　四季酒店租值大漲25%

維港兩岸本地多家知名五星酒店的租值明顯回升。據差估署最新2026至2027年新一年度的應課差餉租值資料，其中本港頂級酒店的香港四季酒店（Four Seasons）的租值按年大升25%，而尖沙咀K11 ARTUS的租值也上漲15%。



四季酒店大升逾25%

香港站上蓋、屬本港頂級酒店的香港四季酒店（Four Seasons）新一年度租值為逾1.365億元，較上一年度的1.092億元大幅上升25%。不過，四季酒店的最新租值仍遠低於高位，該酒店在2019至2020年度的租值達約2.27億元。

K11 ARTUS租值跌3%

至於尖沙咀區的頂級酒店，位於尖沙咀梳士巴利道18號Victoria Dockside內的K11 ARTUS及香港瑰麗酒店（Rosewood），分別為服務式公寓及酒店。其中，K11 ARTUS 2026至2027年度租值為9,852萬元，較上一年的8,568萬元回升15%。K11 ARTUS於2019年開業，其2019至2020年度租值曾高達約1.417億元。

香港瑰麗酒店其中3層樓面，新一年度租值為1,920萬元，按年持平。該3層樓面在2020至2021年度租值為2,244萬元，至今累挫14.4%。

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在2018年完成活化開業、前身為政府辦公大樓美利大廈的The Murray，2026至2027年度的租值為4,836萬元，較2025/26年度的4,392萬元回升10%。

The Murray租值較高峰累挫一半

該酒店在2019/20年度的租值曾達約1.04億元，及後一直滑落至2022/23年度的5,748萬元，2023/24年一度回升至6,492萬元，不過在2024/25年度又再回落5,496萬元。

文華東方酒店租值按年升15%

至於同區另一間五星級酒店香港文華東方酒店（Mandarin Oriental），新一年度租值有所回升，2025/26年度租值為約1.28億元，較上一年的約1.11億元升約15%。

翻查過去資料，該酒店的租值2019/20年度租值高達約1.84億元，而2022/23年度一度跌穿至9,840萬元，及後在2023/24年度回升至1.11億元，不過2024/25年度又再回落至1.0128億元。