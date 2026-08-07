市傳北角春秧街地舖「腰斬價」沽出　業主錦華楊奮彬澄清從未售出

近年舖位市場持續走下坡，新近有市場消息指出，資深投資者楊奮彬於八年前高價買入的北角春秧街地舖，最新以「腰斬價」約2,600萬元蝕讓沽出。不過資深投資者楊奮彬回覆《香港01》澄清，該舖位至今從未售出。



楊奮彬澄清舖位至今從未售出

上述市傳成交舖位為北角春秧街73至91號大興大廈地下79號舖，建築面積約1,000平方呎，位於露天街市地段。據悉，該舖位於今年初以3,300萬元放售，市傳近日連租約以2,600萬元沽出，累減700萬元或21.2%，呎價約2.6萬元。現租客為包點店，月租10.2萬元，租期至2027年8月，新買家料收4.7厘回報。

楊奮彬2018年買殼接貨 原業主林子峰帳賺65%

資料顯示，原業主以「恒誠國際企業有限公司（EVER HONEST INTERNATIONAL ENTERPRISE LIMITED）」名義作登記，其股東為錦華實業集團，董事為錦華實業董事長、資深投資者楊奮彬。楊奮彬回覆《香港01》澄清，該舖位至今從未售出。

楊奮彬接手後一直作長線收租用途，直至今年初才推出市場放售。（代理圖片）

翻查再早期的物業交投紀錄，該舖位早於2012年6月由投資者林子峰以3,200萬元購入，持貨六年後，於2018年3月透過「賣殼」形式，以約5,300萬元易手予楊奮彬。該次轉讓令林子峰帳面勁賺2,100萬元，期內物業升值高達65.6%。

楊奮彬接手後一直作長線收租用途，直至今年初才推出市場放售。

舖位2012年6月由投資者林子峰以3,200萬元購入，持貨六年約5,300萬元易手予楊奮彬。

上述成交舖位為北角春秧街73至91號大興大廈地下79號舖，建築面積約1,000平方呎，位於露天街市地段。（資料圖片）

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