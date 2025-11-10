錦華實業楊奮彬5980萬沽旺角彌敦道舖　持貨17年勁蝕7520萬

零售舖市持續低迷，資深投資者錦華實業董事長楊奮彬，新近以5,980萬元沽出旺角彌敦道751號冠顏樓一籃子地舖，惟較2008年買入價1.35億元，大幅貶值7,520萬元或56%。



上述舖位為旺角彌敦道751號冠顏樓地下A、B舖連閣樓，C號舖及1樓A至C室，建築面積約4,208平方呎，毗鄰太子港鐵站C1出口，在10月中以5,980萬元易沽出，成交呎價1.42萬元。據了解，上述舖位劃分為6個地舖，租客包括藥房、地產代理、特賣店及小食店等，月租合共29.7萬，租金回報近6厘。

舖位新買家為通域有限公司（WAY ZONE LIMITED），公司董事為3名姓梁的人士。

旺角彌敦道751號冠顏樓。

2008年買入1.35億、其後高峰期月租逾百萬

資料顯示，楊奮彬於2008年6月份以1.35億元購入上址，持貨17年帳面虧損7,520萬元，樓價貶值56%。據悉，該舖位於2008年月租為48.8萬元，其後舖市進入高峰期，租金更升至每月逾120萬元。

楊奮彬數年前夥拍宏安於馬鞍山興建兩個住宅樓盤，其後於全港各區大手掃入舖位，不過近年轉攻AI人工智能產業，已多次以蝕讓價沽售物業套現。