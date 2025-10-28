投資者楊奮彬5388萬沽屯門啟民徑地舖　貶值近4成、慘輸3512萬

資深投資者蝕讓沽貨。投資者楊奮彬近月以5,388萬元沽出屯門啟民徑地舖，較2018年3月份買入價8,900萬元，帳面貶值近4成。



上述舖位為屯門啟民徑15至45號美恒大樓地下12號舖，面積1,000平方呎，在10月中以5,380萬元沽出，平均呎價約5.38萬元。新買家為永德康有限公司（WTH LIMITED），公司董事姓梁。現租客為生果店，屬長情租客，目前月租約27萬，新買家料回報約6厘。

2018年買入價8900萬

資料顯示，楊奮彬於2018年3月份以8,900萬元買入上述舖位，以最新成交價計算，帳面貶值約3,512萬元，蝕讓幅度高達約39.5%。

屯門啟民徑15至45號美恒大樓地下12號舖。

楊奮彬為錦華實業董事長，在2018年期間連環掃入全港多間商舖作投資，不過近年已經不斷沽貨，個別更要大幅蝕讓。例如2025年4月份，由楊奮彬持有的深水埗鴨寮街地舖以1,700萬元沽出，較2018年買入價帳面貶值約1,780萬元，蝕幅高達約51%。

此外，楊奮彬持有的北角炮台山福蔭道1號海峰園地下A至H舖，建築面積約4,810平方呎，以7,200萬易手，物業於16年間升值20%。