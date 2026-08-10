難敵舖市寒冬？盛滙李根興劈4成沽北角英皇道舖　菲律賓華商接貨

過去「一舖養三代」的財富神話，在持續低迷的舖市下正加速碎裂，如今連資深投資者亦難逃一蝕。由投資者李根興創辦的盛滙商舖基金，近期連環劈價，新近拋售北角英皇道公主大廈一個逾兩千呎地舖。據悉該舖原本索價高達6,500萬元，期間曾狠劈近三成半將叫價大降至4,250萬元。



惟李根興最終進一步讓步，以3,936萬元易手，呎價約14,909元。該舖位由最初叫價至最終沽出，累計大減逾2,560萬元或近四成！



上述成交物業為北角英皇道165至175號公主大廈地下1、10至13號舖，建築面積約2,640平方呎。該巨舖由最初叫價高達6,500萬元，在疲弱的市況下，業主中途狠劈近三成半至4,250萬元求售，最終更進一步讓步至3,936萬元易手，呎價約14,909元。

北角英皇道165至175號公主大廈地下1、10至13號舖，建築面積約2,640平方呎。（資料圖片）

新買家料具菲律賓華商背景 享5.2厘回報

雖然造價大跌，但對新買家而言卻是「執平貨」的時機。該舖位現時由冰室以每月17萬元租用，按最新成交價計算，租金回報率高達5.2厘。

資料顯示，新買家以「NL FOOD ENTERPRISES COMPANY LIMITED」名義作登記，其股東及董事均包括一名林姓內地人士及一名李姓人士，兩人名字與兩名菲律賓華人商會成員完全相同，料為同一人。

新買家料具菲律賓華人商會背景。（資料圖片）

2023年斥2.13億掃一籃子舖

翻查物業前世今生，盛滙商舖基金於2023年斥資約2.13億元，大手買入公主大廈一籃子合共約23個地舖。再對上一手業主為資深投資者楊奮彬，物業於14年間升值86%。

難敵舖市寒冬 兩舖累減近四千萬成交

然而，在目前的舖市寒冬下，基金選擇將這批舖位拆售套現。除了上述巨舖外，李根興於上月亦以1,258萬元沽出同廈另一個約380呎的地舖，該細舖去年叫價曾達2,600萬元，意味著最新成交價直接「腰斬」。單是這兩間舖位計算，基金由最初放售叫價到最終妥協成交，合共大幅劈價高達3,906萬元。

資深投資者李根興。（羅國輝攝）

北角英皇道165至175號公主大廈地下4號舖，建築面積約380平方呎。（資料圖片）

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