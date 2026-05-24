比卡超進駐羅素街！Pokémon卡店20萬短租舖王　租金較高位瀉八成

寶可夢卡牌（Pokémon Trading Card）近年掀起熱潮，部分稀有卡更成為收藏市場上的高價商品。新近有Pokémon卡牌專門店，以短租形式進駐昔日「全球最貴租」的銅鑼灣羅素街，短租月租約20萬元，呎租高達約500元。值得留意，該舖於2015年高峰期月租曾高達120.8萬元，呎租約3,020元，即最新租金較高峰期暴瀉逾八成。



涉及物業為銅鑼灣羅素街60號地下A舖，建築面積約400平方呎。該舖於上月獲Pokémon卡牌專門店短租，市場消息指出，月租約20萬元，成交呎租約500元。該店舖屬短租性質，料以每個月續租的方式持續租用，不排除變成「長期短租」。

涉及物業為銅鑼灣羅素街60號地下A舖，建築面積約400平方呎。（李煥好攝）

福袋抽賞每抽高見1萬元 賣20個即夠交月租

就記者實地觀察，該店僅設基本裝潢，重點放於福袋抽賞機制及高單價收藏品上，高調陳列出獲「PSA 10」最高評級的鑑定卡作為抽賞大獎。該店的抽賞收費相當進取，單次費用介乎500元至1萬元不等。顧客付款後會獲發中獎碼，憑此可向店家兌換相應的卡牌獎品。

以單次收費1萬元的頂級獎池為例，當中的大獎更包括市值近15萬港元的「變裝比卡超」珍貴稀有卡牌。若以該舖位目前月租約20萬元推算，意味店家每月僅需售出20個此類索價1萬元的「頂級福袋」，便足以全數抵銷租金開支。

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連續6年新年檔期獲利市封店短租 近期月租企穩20萬

翻查該舖近期的租務狀況，舖位曾於去年底獲一間「長情」利市封店以月租20萬元短租三個月，且該利市封店已連續六年於新春期間短租上址。至今年三月利市封店遷出後，舖位曾短暫租予一間時裝店，月租同為20萬元，惟進駐不久後即告遷出。

舖位曾於去年底獲一間「長情」利是封店以月租20萬元短租三個月。（資料圖片）

天價月租曾達120萬 淪短租舖一度低見12萬

另根據紀錄，該舖租金高峰期為2015年，當時獲藥房以每月高達120.8萬元承租，呎租約3,020元。至2016年，舖位改由意大利絲襪品牌Calzedonia租用，月租挫至65萬元，品牌其後於2019年以約75萬元續租。

不過自該品牌遷出後，舖位一直缺乏長租客進駐，僅能作短租之用，2021年租金更曾低見12萬元。若以最新短租月租20萬元計算，租金較高峰期大幅回落約83.4%。

銅鑼灣羅素街60號地下A舖。（李煥好攝）

遇大廈強拍重建變數 業主轉攻短租市場

知情人士透露，該舖業主為資深投資者兼律師唐楚男。目前舖位長租叫價為每月50萬元，惟現時零售市況尚未完全復甦，較難吸引長租客承接。此外，由於該舖所在大廈多年前已獲新世界（0017）相關人士收購並正申請強拍，在重建的預期下，業主近年亦傾向將舖位作短租用途。

昔日舖王一度貴絕全球

值得留意的是，銅鑼灣羅素街曾多次蟬聯「全球最貴舖租」地段，據過往報導，上述舖位當年曾屬「舖王」級別，租值貴絕全球。

由於該舖所在大廈多年前已獲新世界相關人士收購並正申請強拍，在重建的預期下，業主近年亦傾向將舖位作短租用途。（資料圖片）

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