驚走寶！租客自願加價300蚊　終2.03萬搶租馬鞍山迎海兩房

暑假租賃旺季步入尾聲，但租市依然熾熱，更出現租客主動「追價」搶盤。馬鞍山迎海一伙兩房單位，獲租客主動加碼300元，終以每月2.03萬元租出，呎租約41元。而業主享3.3厘回報。



世紀21高級分行經理李嘉文表示，上述成交單位為迎海3期迎海．星灣御22座高層D室，實用面積為498平方呎，採兩房一廳連儲物室間隔，座向南方，外望遠景。

為免錯失心頭好 追加300元承租

據悉，原業主最初叫租每月20,000元。由於正值租賃旺季，市場反應熱烈。該名租客為免錯失心頭好，最終決定主動追價，將租金微增300元至20,300元成功承租，提價幅度達1.5%，呎租約41元。

上述成交單位位於迎海3期迎海．星灣御22座高層D室，實用面積為498平方呎。（資料圖片）

業主持貨8年 享3.3厘回報

翻查物業資料，原業主早於2016年4月以約733.6萬元一手購入上述單位。若以最新月租20,300元計算，業主目前可享約3.3厘的租金回報。

馬鞍山迎海。（資料圖片）

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。