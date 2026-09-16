地建會梁志堅：期望政府協調北都各土地供應單位 審慎管理時間表
撰文：蔡偉南
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【施政報告2026、香港施政報告、香港五年規劃、香港一五規劃、樓市、樓價、房地產、房屋政策】香港地產建設商會表示，歡迎行政長官李家超今日（9月16日）發表的《香港特別行政區經濟和社會發展第一個五年規劃》及《2026年施政報告》，為香港未來勾劃出具體而清晰的發展藍圖。
商會執行委員會主席梁志堅表示，樂見行政長官採納了商會意見書提出的四大方向 - 以嶄新思維推動舊區更新、建設高質量北部都會區、多元創新機制推動發展、鞏固香港國際金融中心地位，助力人民幣國際化，特別是加快推動北都相關運輸基建工程，為北都交通連繫骨幹提速發展，至於北部都會區五年「熟地」900公頃的產出量被納入約束性指標，更為土地供應提供了確定性。
審慎管理土地供應時間表 助投資者有效調配資源
商會期望政府透過發展局，協調北部都會區各個土地供應單位，因應市場情況及承接能力，審慎管理土地供應的時間表，此舉將有助投資者有效調配資源，全力支持北都以至香港整體的持續發展。
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