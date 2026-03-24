劈價求售貶值千六萬！九肚山駿嶺薈四房2800萬沽　慘蝕3間玖瓏山

樓市開始回暖，豪宅業主亦加快沽貨步伐。沙田九肚山駿嶺薈一伙四房戶，最新以2,800萬元沽出，呎價約15,669元。原業主持貨約6年，帳蝕約1,590萬元或約36%，相當於蝕走3間九肚山豪宅盤玖瓏山的一房戶。



上述單位為駿嶺薈2座高層D室，實用面積1,787平方呎，採四房雙套間隔。原業主於兩年前叫價4,100萬元放盤，惟一直未獲承接。經多次調整價錢後，最終減價約32%至2,800萬元易手，呎價約15,669元。

6年帳蝕約1590萬 夠買3間玖瓏山一房

資料顯示，原業主為譚姓人士，與一名曾接受傳媒專訪、同時身任眼科醫生及輔警的人士同名。該業主於2020年以約4,390萬元購入，持貨約6年，現沽出帳面蝕讓約1,590萬元，物業價值蒸發約36%。

若以沙田九肚山玖瓏山一房最新成交價580萬元計，該業主近乎蝕走3間玖瓏山一房單位。

沙田九肚山駿嶺薈。

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