百分百蝕讓！九肚山豪宅盤玖瓏山 一房戶580萬沽、十年蝕兩球
撰文：蔡偉南
出版：更新：
樓價由高位下跌近三成，新界傳統豪宅區九肚山，附近一帶屋苑成為蝕讓重災區。區內玖瓏山一伙一房單位以580萬元沽出，較10年前買入價大幅貶值25%。
世紀21奇豐高級分行經理袁麗詩表示，最新成交為玖瓏山日瓏閣第2座高層C室，實用面積466平方呎，屬1房1廳間隔，座向東南，望園景，放盤半年，叫價690萬元，成交價580萬元，成交呎價12,446元。
2015年買入價770萬
據了解，原業主於2015年5月以770萬元購入上址，持貨10年多至今易手，帳面虧蝕190萬元，單位期內跌幅約25%。
近一年二手成交個案百分百蝕讓
玖瓏山早於2015年入伙，屋苑設10座，提供973伙，實用面積425至2,606平方呎。該屋苑過去一年的二手成交全部均需蝕讓，蝕幅介乎4%至37%。最大蝕幅為天瓏閣2座低層C室，實用面積1,013平方呎，以998萬元沽出，成交呎價9,852元，呎價不足一萬。
