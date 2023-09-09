十號颱風、黑色暴雨　百年一遇　營商環境受到嚴峻考驗？｜蔡志忠

執筆之時香港正發出黑雨警告，當天晚上一直下著滂沱大雨，筆者從尖沙咀看完戲劇演出回赤柱，沿途暴雨水浸公路及街道，不少車輛「死火」停於馬路上。原來在當晚的11點到12點多的一個多小時之間，竟下了158.1毫米雨量，是自1884年以來最大的一場暴雨。難怪我的司機從柴灣道至大潭道，來回折騰了一個多小時，由於大多數路面被洪水掩蓋，因此過不了大潭道而回不了家。



最後唯有吩咐司機小心開車，當晚返回寶馬山舊居，能夠開心地看望母親也是一件美事。在回寶馬山的路上，仍見到不少壞了引擎的車輛停在馬路中，也有些是失事撞車的，不少人在暴雨中下車徒步回家，狀態甚為狼狽。這可是本港近140年最大的一場暴雨，筆者親歷其境，現在想起猶有餘悸；再回看剛剛過去的一場10號颱風，也是幾十年難得一見的狂風，全港各區被巨風破壞，到處可見棚架倒塌招牌橫飛，汽車因公路街道樹木傾倒而不能前進，也讓住在海邊的我親身感受到巨風的威力，屋子在震動，窗戶在搖晃，令人甚為擔心。

七仙羽神機妙算

這些百年一遇的天災忽然降臨香港，到底意味著甚麼？筆者並非迷信之人，但也會想是否跟香港的運程有關？記得今年年初參與葳葳的網台財經節目，與著名玄學家七仙羽師傅和一眾財經專家一起探討香港未來的經濟前景，七師傅直言去年、今年、明年樓價都將大跌，當時香港剛剛宣布恢復通關，經濟迅速復常，樓價也正處於上升軌道，很多評論員和觀眾均認為七師傅言論誇張，有譁衆取寵之嫌。可是如今回看，七仙羽師傅果然神機妙算，事實勝於雄辯，筆者不得不服。

我們一直都說香港是福地，少有天災人禍，這話是對的。而就算每次遇到重大挫折，香港都能戰勝挑戰，渡過難關。然而，我們不能因為每次均能夠安然渡過，便總是採取順其自然，或疏於防範的態度，萬一有一天真的過不了關怎麼辦？這個世界有很多大城市均出現過破產的事情，近年比較矚目的有美國沒落的汽車城市底特律、因樓價暴跌而破產的洛杉磯城市斯托克頓市（Stockton），以及近日也宣布破產的英國第二大城市伯明翰市。這些城市也曾經有過輝煌的日子，後來都不是因為天災，而是因為人禍才走上破產之路。

救經濟民生 天災難避 人禍應防

前車之鑑，天災不能避免，人禍應該防範。連我們跟隨的內地政府也開始救股市樓市了，剛宣布股票印花稅由收取賣方的0.1%减半為0.05%，直接可以刺激股市交投；又推出「認房不認貸」措施，讓買家減少買樓首期及供樓利息，立即令上海北京出現購房熱潮。香港怎麼樣呢？香港的買賣股票印花稅是每邊0.13%，即合共0.26%，買第二層樓的印花稅是樓價的15%，外地人買樓是30%。筆者不知道人禍是否包括見死不救，但如果明知道經濟衰退或某些行業正在走向絕境，仍然不肯伸出援手，便起碼是屬於冷血無情。

話說回來，對於那些負債累累的公司，也是必須自己檢討。就如一些金融機構或內房企業，縱使內地政府大力出招，筆者仍然認為並非要拯救這些嚴重負債的公司或企業，內地政府主要目的是要支持經濟和幫助民生，最多也可能只是要保證可以交樓，保持社會穩定。至於負債達千億元以上的內房公司或其他金融產業，將來的路將會非常難行，很簡單的計算方法，這些公司每年必須支付過百億元以上的利息，在現今經濟環境下，公司要賺取同等金額的利潤談何容易？

當然，我對香港是有信心的，如果港府肯真正出招，便可以力挽狂瀾。只是，全世界經濟不景氣，大家都在千方百計救市，我們的政府卻不改溫和與慢熱的作風，措施總是抓不到重點，搔不到癢處 。近期比較好的政策是發債，而且連續地發，既然不想振興樓市及股市，有意忽略這方面的稅收，那麼多發一些債算是好事，免得庫房儲備愈來愈少。港府近年的確入不敷支，樓市量價齊跌、股市成交減少，這方面收入實在不堪入目。另一方面支出愈來愈大，例如幾年多次派錢、推動夜經濟的經費、中小企百分百擔保優惠貸款出現的撇帳、北部都會區及交椅洲人工島的興建計劃等等，這些龐大的開支，必須想辦法盡快增加收入才能應付。

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、香港專業地產顧問商會會長

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

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