KOL話99％香港人不會回流、樓市一定大冧　但冇講有一半搵唔到工

有KOL話，最近英國有一個叫歡迎香港人協會做了一個調查，訪問了2,000個移英港人，結果是一面倒，有99％移英港人話不會回流香港，少了這批購買力，即使政府撤辣，仍然很難令樓市起死回生，唔大冧已經好彩，所以，現在賣樓是最佳投資策略。



老實說，我真係唔敢現在賣樓，不但會被買家鋤價鋤到暈，並且令人誤會我們是有財政壓力，銀行有可能call loan，況且做那個調查的機構叫歡迎香港人協會，調查結果一定有利移英港人，但是有99％移英港人話不會回流，真的很難令人相信。

咁啱有移民英國的老友打電話搵我，我多口問句是否有99％移英港人不會回流，老友話調查報告應該冇錯，因為他身邊的移英港人冇邊個打算回流，唯一打算回流的人是有一份比較正常的工作，雖然薪金不高，但仍然可以見得吓人，如果冇工作或者做一些厭惡性工作的人，一定死撐話不會回流，因為在回流之後，如果有老友問到在英國做什麼工作，真係唔知點樣回答。

移英老友了解整件事情之後，表示KOL講得冇錯，但只講了一半，的確是有99％移英港人不會回流，但冇講有接近一半沒有工作，冇工作又點會回流，所以，倒不如索性話不會回流，咁樣講比較有體面一些。

中國是一個移民國家，現在全世界有大約5,000萬中國移民，比很多國家全國人口還要多，不少移民最後亦會回流，尤其是那些發了達的移民，正是富貴若不還鄉，如錦衣夜行，換句話說，回流的人應該在移民去的地方過得唔錯，甚至有多少成就，再換句話說，99％移英港人仍未發達或者有所成就，所以唔打算回流。

湯文亮指，那些發了達的移民，正是富貴若不還鄉，如錦衣夜行。（資料圖片）

【財經專欄】湯文亮｜紀惠集團行政總裁

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