KOL話你知香港樓市大冧、很多人蝕錢賣樓　但冇講「蝕即是賺」

每日報紙都會大肆報道賣樓蝕錢的個案，不少KOL趁機話有咁多人蝕錢賣樓，證明他們話樓市大冧的預測是準確的，而政府亦確認，樓市比最高峰時下跌了17%。不過壞事亦即是好事，如果不是KOL大力話樓市大冧，樓價只是跌了17%，香港政府未必會減辣，以及合資格專才不需預繳專才稅，當經濟環境轉好，辣招稅更不會撤。換句話說，影響香港經濟以及樓市的辣招稅是永遠存在，今次真係多謝KOL唱淡樓市。



有一個奇怪的現象，就是最近蝕錢賣樓的人都沒有怪責政府點解唔撤辣，令他們可以賣到好價，甚至不用蝕錢，更甚者話好彩當日將資金買樓，就算蝕都蝕得開心。

蝕錢賣樓大多數不是賣走唯一自住單位

現在蝕錢賣樓的人大多數不是賣走唯一的自住單位，而是有多個物業，買樓只是他們投資方法，如果他們不買樓，就會買股票或者債券，最多買勞力士，現在就難講，當時一定唔會將資金做年利率1%都唔夠的定期存款，股票或者債券差不多是必然選擇，一定唔會買虛幣，否則輸咗都畀晒話抵死。

原來債券同股票都差唔多，堅如瑞信、恆大都可以接近清零，股票唔見一半比比皆是，而唔見一半的大多數是藍籌股票，二線、三線可能只得十分一，勞力士都要輸40％，講來講去，買樓雖然輸，但仍然跑贏大市。不過，KOL是不會將這些事實話畀大家知，只會講很多人要蝕錢賣樓，但冇講跑贏其他投資，蝕即是賺。

湯文亮表示，KOL是不會將事實話畀大家知，只會講很多人要蝕錢賣樓，但冇講跑贏其他投資，蝕即是賺。

【財經專欄】湯文亮｜紀惠集團行政總裁

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