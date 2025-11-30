奶精加澱粉製假奶粉銷往全國涉額650萬　3名主犯獲刑15年

2024年8月，河南省中牟縣警方發現，城郊一處偏僻的倉庫傳出濃烈的奶香氣，經蹲點偵查，鎖定此處為生產假奶粉的窩點。警方在現場拘捕12人，並查獲大量生產原料、包裝材料及設備等；3名主犯生產、銷售偽劣產品罪，被判囚15年並罰款。

近日，央視《今日說法》報道「奶精加澱粉做成假奶粉銷往全國」，再次引起社會關注。



《央視》報道，2024年8月，河南省中牟縣公安局食品藥品環境犯罪案件偵查大隊的警察在日常摸排中發現，城郊一處偏僻的倉庫連續好幾天傳出濃烈的奶香氣。經蹲點偵查，警方鎖定此處為生產假奶粉的窩點，並在現場拘捕從事生產作業的12名疑犯，並查獲大量生產偽劣奶粉的原料、包裝材料及設備等。

假奶粉並無任何營養成分。（央視影片截圖）

警方查獲大量生產偽劣奶粉的原料、包裝材料及設備等。（央視影片截圖）

經專業機構鑑定，假奶粉倒入水後瞬間溶解，內有大量麥芽糊精，幾乎沒有任何脂肪、蛋白質等成分。專家稱，假奶粉是90%以上的碳水化合物，和俗稱為奶精的植脂末混合而成，當中並無任何營養成分。

涉事老闆表示曾了解過假奶粉，是無毒無害無營養，不會對人體有害，自己也曾擔心會吃出人命。

本宗生產銷售假冒偽劣奶粉的案件涉案金額達650餘萬元（人民幣，下同）。2025年7月10日，中牟縣人民法院對先期公訴到案的3名主犯作出判決，3人因犯生產、銷售偽劣產品罪，被判囚15年並罰款，其他涉案的10多名疑犯已移交檢察機關提起公訴。

假奶粉含有大量麥芽糊精，幾乎沒有任何脂肪、蛋白質等成分。（央視影片截圖）

奶精加澱粉做成假奶粉。（央視影片截圖）

有內地律師認為，利用偽劣原材料生產假奶粉，以假充真、以次充好，用不合格產品冒充合格產品，如果銷售金額達到5萬元以上或者貨值達到15萬元以上，就構成生產、銷售偽劣產品罪，被害人可以提起附帶民事訴訟，要求生產者賠償其人身損害或財產損失。