30天速成年份陳皮　每斤利潤超成本10倍　廣西4企業遭立案查處

央視《財經調查》日前曝光陳皮造假產業鏈，千元一斤的「年份陳皮」可能名不副實。12月22日，廣西浦北縣市場監督管理局通報稱，對設計「速成工藝陳皮」的4間企業依法予以立案查處。



浦北縣市場監管局通報稱，12月14日，央視《財經調查》欄目報道涉及浦北縣有關陳皮市場主體生產銷售「速成工藝陳皮」等問題。經調查，廣西金浦龍陳皮科技產業有限公司、廣西浦北縣柑浦堂健康產業有限公司、浦北柑寶龍陳皮茶業有限公司、廣西浦北甲丙龍農業開發有限公司等4家企業涉嫌違反《產品質量法》，已依法予以立案查處。執法部門將依法從嚴從快對涉事企業作出處理。

常人用肉眼難以區別陳皮及「工藝皮」。（影片截圖）

所謂的廣東新會陳皮實為廣西陳皮。（影片截圖）

同時，浦北縣聯合調查組對全縣陳皮市場主體開展全面排查，抽檢含涉事企業產品在內的樣本31批次，分別送廣西—東盟食品檢驗檢測中心、欽州市檢驗檢測中心進行檢驗，所檢的農藥殘留、重金屬元素、黃曲黴毒素B1、二氧化硫殘留量、著色劑等指標檢驗結果均符合國家食品安全等相關標準。

經查，涉事企業「速成工藝陳皮」加工方式是將待陳化的大紅柑果皮置於恒溫箱中，設定溫度為30至40℃，通過加水霧化保持濕度在75%至95%，持續2至5天後再取出自然陳化1至4天，如此反覆交替陳化1個月左右，達到陳皮陳化的外觀效果。

涉事企業通過「速成工藝陳皮」加工方式生產的陳皮不符合T/GXAS 509—2023《浦北陳皮》團體標準，浦北縣已對「速成工藝陳皮」方式加工的浦北陳皮予以禁止。

部分生產企業利用「輕工藝」的速成加工方式，將新採收的茶枝柑果皮處理為「陳皮」。（影片截圖）

據此前報道，央視《財經調查》接到民眾舉報，反映陳皮市場存在年份虛標、產地及工藝造假等問題。某平台直播間更有主播爆料，八成市面所謂廣東新會陳皮實為廣西陳皮。

直播間號稱為10年陳皮，但價格卻很低廉，不符合市場規律。（央視財經）

新會陳皮造假｜廣西｢工藝皮｣冒充 1個月速成扮｢10年貨｣售2000元

某企業的負責人稱，柑皮需陳化3年以上才可稱為陳皮，陳化時間愈長價值愈高，但自然陳化需長期積壓資金，多數企業難以承受。為緩解資金佔用壓力，部分陳皮生產企業會利用「輕工藝」的速成加工方式，僅需1個月就能將新採收的茶枝柑果皮處理為外觀近似3年、5年自然陳化過的陳皮，大幅縮短陳化周期、降低企業的運營成本。

有企業負責人稱，部分生產企業會利用「輕工藝」將新採收的茶枝柑果皮，加工成「陳皮」。（影片截圖）

企業負責人稱，僅需1個月就能將新採收的茶枝柑果皮處理為外觀近似3年、5年自然陳化過的陳皮。（影片截圖）

廠房員工分揀不同外觀的「工藝皮」。（影片截圖）

浦北自然陳化5年陳皮批發價每斤150元至200元，企業造假「工藝皮」的成本及批發價每斤約70元，標5年款賣500元/斤，標10年款賣1000元/斤，利潤超成本10倍以上。