患者花逾3萬買「國外抗癌神藥」　服後腿現血點揭為「三無」產品

吉林的王先生近期向內媒反映，他因患有骨髓增生異常綜合症，於2024年11月向介紹人王某轉賬超過3萬元，並從位於「吉林大藥房」（和順街店）內部隔間的「天基權易康之家」獲得兩種自稱具「抗癌」和「升血」功效的藥品。



隨後，王先生發現這些藥品是「三無產品」，即無生產日期、無質量合格證、無生產企業，且瓶身包裝極其簡陋，僅有全英文的成分介紹和使用說明，成分包含人參和阿膠等傳統中藥材。服用兩個療程後，他出現了臉色發白、頭暈及腿部出現血點等症狀。



吉林大藥房。（澎湃新聞）

天基權易康之家。（澎湃新聞）

2025年2月，他向當地相關部門報告此事。據了解，王先生的健康問題始於2011年，他的妻子貢女士在王某婆婆家工作，得知丈夫的病情後，王某向她推薦了一種來自英國的藥物，表示其能有效治療癌症。經過商議，貢女士在2024年11月分兩次向王某的微信賬戶轉賬，總金額為3.41萬元人民幣。王某告訴他們可以向她的嫂子米某慧索取藥品，並保證米某慧曾經因使用這種藥物而康復。

王先生和妻子根據指示前往「天基權易康之家（勞動公園店）」取藥，這是一家位於吉林省長春市的藥房內部隔間。工商資料顯示，這家店隸屬於深圳天基權健康科技集團，但目前的狀況不明。

王先生提供的照片顯示，這些產品的包裝極其簡單，並無法確定其真實來源和效果。服用後不久，他出現牙齦出血和血色異常，並在回醫院檢查時發現指標下降。

這些產品的包裝極其簡單，並無法確定其真實來源和效果。（澎湃新聞）

服用兩個療程後，患者腿部出現血點。（澎湃新聞）

自王先生向吉林省藥品監督管理局和長春市公安局報案以來，當地市場監管局和警方均已立案調查，但至今尚未有結論。王先生表示，自己經常向公安機關詢問案件進展，但獲得的回覆多為無法立案，無法查找涉事人員等。

今年10月底，王先生向多級檢察院申請監督，但均被拒絕。現在，王先生希望能對該案件進行徹查，並要求賠償他的醫療費和損失。

王某和王先生的轉賬記錄。（澎湃新聞）

米某慧與「英國腫瘤專家」的聊天截圖。（澎湃新聞）

陜西恒達律師事務所的趙良善律師分析認為，根據《藥品管理法》第九十八條，這類「三無產品」若涉嫌治療疾病，符合假藥的定義。趙律師建議王先生儘快就醫留存病歷，搜集相關證據，並鼓勵他向市場監管部門舉報該行為。

在此情況下，王先生目前除了積極進行維權外，希望有關部門可以迅速查明情況，保護更多消費者的安全。