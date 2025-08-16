廣西村莊疑現大型野生動物　黃黑相間腳印如拳大

近日，廣西河池市南丹縣城關鎮下水屯村民向南丹縣林業局報告，稱在村旁山林發現疑似大型野生動物的活動痕跡，引發關注。周六（16日），據當地林業部門及村幹部消息，經實地勘察，城關鎮關上村確有大型野生動物活動跡象，腳印大小約與拳頭相當。目前，當地已安裝紅外線監測設備，動物品種尚未確定，林業局提醒村民提高警惕。



工作人員安裝監測設備。（紅星新聞）

據南丹縣林業局介紹，接到村民反映後，工作人員於8月14日迅速前往現場勘察，並詳細詢問目擊村民，記錄動物外形、活動時間及位置等信息。一名村民回憶，當晚8點左右，他在山間水洞邊釣魚後返回時，用手機手電筒照到一隻黃黑相間的大型野生動物。該動物受驚後發出一聲大吼，隨即逃入林中。另一名村民也聽到吼聲，推測可能是某種大型貓科動物。

南丹縣林業局執法人員韋虹見表示：「接到群眾報告後，我們立即開展現場勘察，確認存在疑似大型野生動物的生活痕跡。我們已在現場安裝紅外線監測設備，並提醒周邊居民，尤其是家中有小孩和老人的家庭，注意防範。」

腳印如拳頭大小。（紅星新聞）

關上村村幹部向記者透露，村內發現了疑似野生動物的腳印，目前正聯合上級部門調查追蹤。一位村民稱在山坡上目擊到大型野生動物，但具體種類尚未確認。村委會已展開安全宣傳，提醒村民避免獨自上山或接近腳印區域，並表示：「我們已安裝紅外監控設備，待獲取影像後即可確認動物種類。」

南丹縣位於廣西西北部，雲貴高原南麓，2023年森林蓄積量達1983.01萬立方米，森林覆蓋率為51.53%。南丹縣林業局呼籲，村民在山林活動時應保持警惕，注意安全。如再次發現大型野生動物蹤跡，切勿驚擾，應及時聯繫林業局或村委會。目前，林業局正通過監測設備持續跟蹤動態，確保村民安全與生態平衡。