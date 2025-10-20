網紅夫婦4萬元買北海道50年獨立屋　網民嘲買屋送熊、保養費驚人

台灣YouTuber「小夥伴日常」夫婦倆花約80萬日圓（約合4萬港元）在日本北海道買下屋齡50年的獨棟房，距離札幌約1小時車程，近期陸續分享交屋、開箱及改裝等一系列影片。消息傳回PTT論壇，引發網民熱議，不過正反意見兩極，有人看衰認為天氣太冷、裝修保養費用驚人，但也有人大讚CP值極高，光是當度假屋圓夢就已羨煞不少人。



「小夥伴日常」在影片中分享，人生買的第一間房在北海道，而這間房子之所以這麼便宜，除了屋齡50年，還因為一樓房間內天花板破了一個不小的洞，後來請維修人員來評估修繕費，確定負擔得起，才決定買下這間屋子：

原價是100萬日圓，砍了20萬，最後是80萬日圓成交，相當於台幣16萬元。

「小夥伴日常」指出，儘管房子內的水管在冬天時破裂了，加上整間房大多是木造，還要再花錢進行大翻修，但他之所以買下，是認為房子的基礎是好的，像是屋內做了硬體式壁爐、煙囪，門口還有種樹做造景，這在50年前是不容易的，顯示當時蓋屋者的條件相當不錯。

「小夥伴日常」補充，儘管房子最後是80萬日圓成交，但中介費33萬元、代書費19.2萬，問過AI算是行情價。另外，夫婦倆沒有居留權，所以之後應該會往返台日兩地。

網民們看完意見兩極，不少人看衰表示：

「買屋送熊」

「這下真的要小心熊了」

「冬天就知道了，剷雪鏟到懷疑人生」

「別只看購入價，這是老房子，維護成本應該很高」

「新畿內亞可能更便宜」

「把16萬拿去住飯店多香」

「稅比房子貴，賣不掉拆不掉，持續扣錢」



不過，也有人持不同看法，留言大讚，掀起論戰：

「買了隨時能去北海道度假」

「在台灣連離島土地公廟都蓋不起」

「用16萬買一個夢，值得羨慕」

「光是車庫木頭和土地，在台灣也不只要花16萬」

「如果可以長住，這價格很好，環境也清幽」

「酸民真的不用替他們擔心太多，優點缺點他們一定都想過了」



有住在當地的台灣人直呼：「我在此已幾十年了、看過無數的房子、這間房子建的不錯、維持的相當好！才100萬而已，還殺價20萬，就算房子不值錢，只算土地錢的話、估計土地面積最少60坪（約2135呎）以上、一坪（約35.6呎）才1萬日圓（約合515港元），未免太便宜了！但看影片又不太像是偏遠地區。」

還有人補充：

一戶建跟公寓不一樣，不用管理費與修繕費，只有每年維護費，約房價的0.6%，日本的房子，跟台灣一樣老破舊，但人家維護的好很多，相對於台灣的老房子，真是又破又舊，又醜又貴。

對此，有大阪地產代理在影片下方現身說法，日本這幾年才改制，只要總價低於800萬日圓（約合41萬港元）的房子，一律都是收33萬日圓（約合1.7萬港元）的中介費，因為以前低價房中介費太低，很少中介想接手，導致空屋率極高，改制後中介比較願意去賣。另外，代書費用其實包含登記規費，有些還會收翻譯費、交通費跟通信費等，確實是行情價，但畢竟不是天天買房，貴一次其實不會是問題，「確實像你們說的，100萬日幣，你還要去要求什麼？你們比很多客人的心態健康多了。」

