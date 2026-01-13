極可怕！放床頭尿袋「沒在充電」突爆炸起火燒焦牆　網揭是台灣製

行動電源（尿袋）方便體積小、攜帶方便，隨時可以幫手機充電，幾乎人手一個，相當普及，但日前有網友在社交平台分享自身恐怖經歷，指出沒有充電、也沒有使用的行動電源突然爆炸起火，差點釀成嚴重火警，讓他直呼：「真的慶幸有人在家，不然後果不敢想像！」



有眼尖的網友指出該行動電源品牌疑似是台灣品牌「MEGA KING」，意外引發熱議。

+ 4

放床頭櫃突然爆炸 爸用外套滅火阻延燒

該名網友日前發文指出：

剛剛家裡發生行動電源爆炸事件！我媽的行動電源沒有在使用、也沒有插著充電線，只是放在床頭櫃上，卻突然爆炸起火。我第一時間大喊失火，我爸衝進來用外套壓住火勢，才沒有擴大。

隨文還附上3張照片，畫面清楚可見床頭櫃旁的牆被爆炸火花燒得焦黑，「真的很慶幸當時有人在家、也慶幸我媽沒有在睡覺，否則著火點就在她的頭旁邊，後果不敢想。」

發文的網友強調，該行動電源使用4年，平時都正常使用，最後也不忘提醒大家：

即使沒有充電，行動電源也存在風險，請避免放在床邊或靠近易燃物的地方！

爆炸的行動電源為台灣製 網曝：有公布召回

有眼尖的網友看了照片之後發現爆炸的行動電源疑似為台灣品牌「MEGA KING」，更有人說：

「這顆有被公佈召回，有自燃風險。」

「行動電源只要有插電，一律視為危險物品」

「建議買個防爆袋」



其實行動電源爆炸起火的意外已非首例，新北市消防局就指出，使用行動電源時，勿過度充電，容易發生危險，務必選用合格認證的產品，也需依使用規範充電；此外，廢棄的行動電源也應確實分類回收，否則可能因碰撞或是擠壓，造成自燃火花產生，若剛好與其他紙類塑膠等回收物混合一起，就容易造成起火燃燒，而鋰電池起火時可以使用乾粉滅火器有效滅火。

【延伸閱讀】風扇仔跌過落地會爆炸可能毀容？驚人畫面曝光「尿袋」同樣有危險（點圖放大瀏覽）：

+ 32

延伸閲讀：

短髮女不爽如廁「被敲門」揮拳毆清潔婦 北捷開罰7500將提告

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】