女子「充電玩手機」慘遭電擊無法動彈急送ICU　揭未使用原裝配件

據內媒報道，貴州遵義發生驚險一幕，30歲的孫女士在家中邊充電邊玩手機時突遭電擊，全身無法動彈長達數分鐘，幸得表弟及時發現並施救，送醫後撿回一命。



孫女士在西藏拉薩與朋友合夥經營一家餐飲店。今年3月5日上午11時許，正在遵義老家休息的她，躺在沙發上一邊給手機充電一邊刷視頻，雙腳隨意搭在一旁的烤火爐上。

貴州一女子邊充電邊玩手機遭電擊，被送入ICU。（微博@紅星新聞）

女子未使用原裝充電器與充電線：

+ 19

她回憶，意外發生得毫無徵兆：「突然感覺手機『上癮』了，然後全身就不會動了，整個人完全不受控制。」電流從她的手貫穿到腳，「瞬間形成循環電，從腳擊穿出去」。更可怕的是，整個過程持續了好幾分鐘，她既無法動彈，也無法呼救。

幸運的是，孫女士表弟何先生當時也在家中。他回憶，自己上完廁所出來，看到姐姐躺在沙發上，嘴角流血，身體發抖：「一開始沒想到是電擊，跑過去看她時，她已經說不出話，但還有意識，用眼神示意我看下面的插板。」

何先生立刻懷疑是電擊，本想找木棍挑開充電線，但情況緊急找不到。他果斷直接上手，將充電頭與插板分離，隨後撥打120（內地急救號碼）將姐姐送往醫院。因施救及時，孫女士最終脫離生命危險。

孫女士表示，自己當時使用的並非原裝充電器與充電線。她希望用自己的教訓提醒大家：不要使用劣質充電器，不要邊充電邊玩手機——這一習慣配以不合格的充電設備，極可能釀成致命事故。

延伸閱讀：美8歲童睡覺翻身「頸鍊卡充電器」觸電險死 憑驚人求生意志自救

+ 10

手機充電時使用，具體有哪些危害？

1、加速電池老化：

手機在充電時使用，電池處於「邊充邊放」的高負荷狀態，會加劇電池內部的化學反應。長期如此，將顯著縮短電池壽命，導致手機續航能力快速下降，需要更頻繁地充電。

2、影響設備性能：

充電過程本身會佔用一定的系統資源。此時使用手機運行應用或遊戲，可能導致處理器等硬件降頻運行，出現運行卡頓、反應遲鈍、應用程式加載變慢等現象，影響使用體驗。

3、增加安全隱患（尤其使用劣質配件時）：

這是最值得警惕的風險。使用非原裝或劣質的充電器、數據線充電時，設備本身又在工作發熱，極易因過熱或電路問題引發燙傷、起火甚至爆炸。即使使用合格配件，邊充邊用也會加劇機身發熱，長期高溫環境同樣對設備和安全不利。

延伸閱讀：食店老闆「觸電命危」 妻子用盡方法救夫 網民：生死與共的愛情

+ 14

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

