內地男花5600元玩套圈贏得豪華私家車　老闆不認帳警方介入也沒用

山東省曲阜春節期間發生一宗事件，一名男子花5600元人民幣玩套圈圈遊戲，期間三度套中最大獎「紅旗私家車」。沒想到老闆卻翻臉不認，在各種理由推託後，警方介入協調，最終店家返還男子套圈本金。



中大獎秒翻臉

內媒《極目新聞》報導，曲阜一名套圈老闆22日舉辦名為「馬年大吉！開紅旗」的套圈活動，只要套中大獎三次，就能獲得內地豪華汽車「紅旗私家車」的兩年使用權。男子花費5600元人民幣參賽，經過多次嘗試後，在還剩下1,000多個圈圈時，就三度套中大獎。

山東有套圈老闆在春節期間舉辦活動，三次套中大獎就能獲得豪華汽車「紅旗私家車」的兩年使用權。（《極目新聞》圖片）

男子痛批老闆耍賴：

然而，老闆此時翻臉不認，先以「車主在國外，並非自己所有」、「無法交付」、「需要30萬人民幣押金」等理由推託。隨後又要求男子重新套圈，並表示不願意退還本金，讓男子氣炸痛批老闆「耍賴、輸不起」。

警方介入 老闆退錢

雙方僵持不下後報警，警方介入協調，最終老闆退還男子所有套圈本金，但大獎汽車依舊無法兌換，也沒有額外賠償。報導指出，市面上推出所謂的汽車大獎其實是釣魚噱頭，用來吸引民眾上當，店家發現真的有人中獎，情況不對就會耍賴，根本就是街頭詐騙。

