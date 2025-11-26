高鐵乘客上廁所　門鎖故障受困　多人「暴力踢門」施救影片瘋傳

搭高鐵上廁所竟險些出不來！內地網絡近日流傳一段影片，因廁所門鎖疑似故障，有乘客受困廁所，工作人員無計可施，只好讓多名乘客「集體踹門」，才把受困民眾救出來。



內媒《都市現場》報導，根據知情民眾表示，這班列車車次為G6151次，從湖南省張家界市開往廣東省廣州市，事發於23日下午1時左右。

多名乘客一起踹門。（微博@極目新聞）

工作人員提議用腳破門 多名乘客「出腳」協助：

+ 5

目擊的田姓乘客表示：

（裏面的人）沒有抽煙，乘客在裏面上廁所，鎖壞了打不開，別人要下車了，後面就是那個乘務員沒打開，要我們用腳踢。

田姓乘客透露，受困的乘客到湖南衡陽要下車了，卻被困在廁所裏，由於列車即將進站，對方著急不已，但工作人員也無法打開廁所的門，情急下表示可「用腳破門」。

於是多名乘客一起「暴力踹門」，試圖把門踢開。

至於疑似這名受困乘客事後在網絡留言表示：

人生第一次免費坐高鐵，被鎖在高鐵廁所。

並曬出鐵路廣州局集團出具的客運記錄單，記錄事由為「移交越站旅客」，站點為湖南省郴州西站。

對於這宗事件，廣州鐵路客服中心面對媒體詢問，客服人員表示「暫未掌握相關反映」，僅表示乘客若遇到類似情況，應立即聯繫列車工作人員處理。

【延伸閱讀】全球「最佳公共交通系統」排名出爐 香港勇奪世一 中國城市霸榜

+ 9

延伸閲讀：

影/眉姐姐有兒子？陸帥氣太極選手 撞臉《甄嬛傳》沈眉莊暴紅

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】