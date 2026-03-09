台北百貨公司男廁門鎖驚現「用過的安全套」 苦主誤觸崩潰狂洗手
撰文：中天新聞網
出版：更新：
台北市天母商圈新光三越百貨公司傳出離譜衛生問題，一名男性顧客在該百貨公司四樓男廁如廁時，發現隔間門鎖竟掛有疑似使用過的保險套，引發網友熱烈討論，直呼「太噁心」。
事件經由當事人在FB社團「靠北天母幫」分享後引起關注。這位男網友表示，當時因為肚子不適，急忙衝進廁所隔間並立即上鎖，卻感覺門鎖觸感異常。定睛一看才發現，門鎖上竟掛著一個疑似用過的保險套，讓他當場嚇傻。
這位網友在貼文中描述自己的崩潰心情，他表示「因為摸過了！而且最令人無法忍受的是，還要開門讓自己出去。」發現異物後立即用衛生紙包住手打開門鎖，隨後狂洗手消毒，並通知清潔人員處理。最後他只能改到其他樓層如廁，同時也提醒大家，使用公共廁所時最好先檢查門鎖，避免遇到類似狀況。
該貼文曝光後，引發眾多網友留言表達不滿與憤怒。「丟垃圾桶很難嗎？」、「太沒公德心了」、「清潔人員真的很辛苦」等評論充斥留言區。也有網友分享自己的防護經驗，表示使用公共廁所時，會習慣用衛生紙包住門把與沖水裝置，以避免接觸不潔物品。
不過，也有網友質疑該保險套可能是惡作劇產物，認為將物品刻意掛在門鎖上，可能是有心人士想觀察他人發現時的反應。對此，多數網友仍直呼此行為相當缺德，希望類似情況不要再發生。
原發文者最後補充，發文主要目的是提醒大家注意公共廁所環境，同時也呼籲民眾發揮公德心，不要做出影響他人的行為。此事件也引發民眾對公共場所衛生管理的關注與討論。
【延伸閱讀】90多歲老翁插隊埋單遭青年追罵公審 網民心酸：台灣怎麼變成這樣（點擊放大瀏覽）
+16
台網紅帶女到Uniqlo大便 網民紛稱不敢去買衣服 優衣庫回應曝光壽司店長髮女「筷子當髮簪」！目擊者：噁心 有留言撐無問題惹議家長餐廳替孩子換尿片！尿片再棄餐盤 店員崩潰：超級嘔心沒衛生飛機女乘客脫涼鞋赤腳插置物袋！目擊者呼噁心：不乾淨，不要亂摸缺德！商務艙男乘客「用腳趾掃椅背螢幕」 精準觸控被全網轟噁心
延伸閲讀：
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】