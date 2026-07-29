台42歲牙醫睡夢猝逝　生前睡不好驚呼「快撐爆」　醫拆複雜成因

高壓、熬夜與睡眠碎片化正在成為青壯年猝死的隱形致命殺手！台中42歲網紅牙醫張元瀚今年4月剛為龍鳳胎慶百日，5月便睡夢中猝死，其妻透露這名看似健康的年輕牙醫生前因長期高壓與睡眠障礙身心俱疲，驚呼「整個人好像快要爆掉了」。



亞洲大學附屬醫院內科部主任王宇澄解釋，夜間猝死元兇多為急性心梗，無三高的年輕人猝死多源於高壓及睡眠不足誘發的血管病變。新光醫院內科暨睡眠中心主任林嘉謨補充，心律不整與睡眠窒息症是睡夢猝死的2大殺手。台大雲林分院院長馬惠明特別指出，清晨人體交感神經活躍，是心血管意外的高發時段。專家強調，睡夢猝死成因複雜，無法用個案推測原因，但患有心血管疾病、心律不整或睡眠窒息症、睡眠質素差的人士尤其要防範夜間猝死風險。



台中42歲網紅牙醫張元瀚於睡夢中猝逝。（fb「All on 4專家-口腔外科張元瀚醫師」）

網紅牙醫睡夢猝死 生前因睡眠差身心俱疲

據台媒報道，台中42歲網紅牙醫張元瀚，今年4月才歡迎龍鳳胎子女滿百日，滿心歡喜未過，5月22日便驚傳於睡夢中因心肌梗塞猝逝，震驚不少網民。日前張元瀚妻子首度曝光丈夫離世前細節，指丈夫生前睡眠品質極差，經常每1至2小時就會驚醒1次，身體明明極度疲累，大腦卻始終無法放鬆、停不下來。張元瀚曾無奈坦言身心瀕臨極限：「整個人好像快要爆掉了。」

整個人好像快要爆掉了。 張元瀚

台中42歲網紅牙醫張元瀚於睡夢中猝逝。（fb「All on 4專家-口腔外科張元瀚醫師」）

急性心肌梗塞是夜間猝死元兇

王宇澄醫生解釋，夜間猝死核心元凶多為急性心肌梗塞，此外主動脈瓣狹窄、肥厚型心肌病變、先天性心律不整、離子通道異常疾病，亦可能引發致命心律不整，甚至導致睡夢中猝死。

長期高壓與睡眠不足會誘發身體反覆發炎、血壓心跳波動，導致冠狀動脈內原本已堆積的「粥狀斑塊」破裂。（AI生成圖片）

為什麼無三高病史也患心肌梗塞？

過往大眾多認為三高人士、吸煙人士與長者才需注意防範心肌梗塞，但王宇澄坦言，臨床愈來愈多30、40歲年輕個案，他們無任何三高病史、無不良嗜好，卻因長期高壓和睡眠不足陷入致命危機。長期高壓與睡眠不足會誘發身體反覆發炎、血壓心跳波動，導致冠狀動脈內原本已堆積的「粥狀斑塊」破裂，瞬間堵塞血管，誘發心肌梗塞。

患者常見的睡不好、易驚醒、身心緊繃等症狀是壓力、焦慮與憂鬱的訊號。（AI生成圖片）

睡不好非心血管病徵 但可能成為誘因

而患者常見的睡不好、易驚醒、身心緊繃等症狀，雖非心血管疾病典型病徵，卻是壓力、焦慮、抑鬱的訊號，會間接升高血壓、加重身體發炎，埋下急性心血管意外甚至猝死隱憂。

睡夢猝死2大關鍵殺手是心律不整與睡眠窒息症。（AI生成圖片）

心律不整與睡眠窒息症如何誘發睡夢猝死？

新光醫院內科暨睡眠中心主任林嘉謨補充，睡夢猝死2大關鍵殺手是心律不整與睡眠窒息症。不少患者看似只是睡覺易醒、日間嗜睡、偶爾心悸，實質是睡眠缺氧、循環異常的警示訊號。睡眠窒息症患者夜間反覆缺氧，迫使血管收縮、血壓劇烈波動，長期累積下來，會大幅提升心肌梗塞、中風乃至猝死風險。醫師強調，心血管病患者或疑患睡眠窒息症人士，應盡早做睡眠檢查，排查潛在病因，釐清是壓力，亦或是睡眠窒息症、心律不整併發引起的問題。

清晨人體交感神經開始活化，是心血管意外的高風險時段。（AI生成圖片）

為什麼清晨高發心血管猝死？

台大雲林分院院長馬惠明指出，多數心血管猝死事件，其實多發生在清晨即將醒來的階段，而非深睡期。清晨人體交感神經開始活化，心跳、血壓、血小板活性同步上升，是心血管意外的高風險時段。不過，個別睡夢猝死案例仍需依實際病因判定，無法一概而論。

其他報道：男子疑排便太用力猝死廁所！占卜師妹妹爆曾歷險境：耳鳴意識模糊

蹲馬桶過於用力隨時引發致命風險！台灣占星師莎莎在社交平台Threads發布了悲痛消息，透露其哥哥疑因在廁所排便時過於用力，導致昏厥身亡。莎莎稱自己去年亦曾遭遇過與哥哥相類似的情況，用力排便時出現頭暈、耳鳴，視線及意識模糊等狀況，幸她及時放鬆括約肌才避過一劫。對此，有消防員在facebook專頁「消防神主牌」發文回應，稱「我出過好幾個案件，都是在廁所裏發生的。這不是罕見的死法」。帖文提到用力排便猝死的醫學病理是「瓦氏動作」（Valsalva Maneuver），並列出3點注意事項。



占星師莎莎在Threads上發帖，沉痛地表示哥哥疑排使時過於用力而猝死，而她亦有類似經歷。（AI生成圖片）

占星師莎莎親歷險境 告誡網民警惕如廁勿過於用力

占星師莎莎於3月21日在Threads上發帖，沉痛地表示「我哥今天早上過世了。死在馬桶上，死在大便用力的途中，直接暈厥」，而她更說出自己亦幾乎有同樣遭遇，「而我去年，差一點是同樣的死法」。

莎莎表示，她與哥哥同樣患有心臟病，且時常過勞，她訴說去年如廁時排便時，剛用力就頭暈，她很清楚如果再用力，她一定會暈倒，但還是再嘗試一下，「結果：視線開始變模糊，耳朵開始聽不到聲音、甚至開始耳鳴，意識開始模糊，那一刻，我覺得我要沒了」。在感到死亡襲來的一刻，莎莎決定先放鬆括約肌，意識慢慢恢復後，心跳卻開始加速，「我幾乎要不能呼吸」。

過來人提醒身體異常應立即停止動作：可能是最後自救機會

最後莎莎決定「不抵抗了，全身放鬆，開始深呼吸」，最終撐過險境，但她去急診時，卻甚麼都檢查不出來，「因為我還沒真的心肌梗塞，我只差那一點點，而我哥，沒有那一點點」。莎莎希望以親身經歷告誡大眾，警惕用力排便帶來的死亡威脅，若在用力時發現身體異常，千萬不要硬撐，應立即停止動作，這可能是最後的自救機會。

有消防員指「馬桶上的人」可能是中風或心臟病發作，其家人誤以為他們在如廁，對方卻久久無動靜，呼喊亦無回應，家人破門後才發現真相。（AI生成圖片）

消防員：馬桶猝死非罕見

莎莎的帖文內容是活生生的死亡教訓，至3月30日已有逾400萬人看過，而1名消防員在Facebook專頁「消防神主牌」發文，直言曾處理過多宗發生在廁所的個案，直指「這不是罕見的死法。該消防員稱，「馬桶上的人」可能是中風或心臟病發作，其家人誤以為他們在如廁，對方卻久久無動靜，呼喊亦無回應，家人破門後才發現真相。

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