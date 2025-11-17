內地結婚　陌生人「攔婚車逼給利市」成風　網民：算不算搶劫？

路上遇到婚車討把喜糖圖個喜慶，這種情況在多地婚禮習俗中很常見。然而，一些不法分子利用這種習俗，攔道阻車、強討財物、不給不讓走，擾亂了社會秩序、觸碰了法律底線。



近年來，「趁喜打劫」事件頻繁衝上熱搜。這種行為不僅攪亂婚禮喜慶氛圍，更讓不少網友質疑：這到底算不算「攔路搶劫」？

近期，河南項城公安接到了多名群眾的求助和舉報，稱他們在辦喜事的過程中，遇到攔截婚車索要金錢和香煙的行為（央視網）

不當「討喜」、惡意索要財物，男子被處以行政拘留處罰

傳統婚俗裏，攔婚車討顆喜糖、要個小紅包，是鄰里親友間的互動，本質是新人自願的贈與行為。

北京市京都律師事務所合夥人徐偉律師告訴記者，這類行為通常金額小、無強制，符合公序良俗，與違法索財有本質區別。

然而，很多「討喜」的舉動已經異化為了「強要」。近期，河南項城公安接到了多名群眾的求助和舉報，稱他們在辦喜事的過程中，遇到攔截婚車索要金錢和香煙的行為。據過往路人拍攝的視頻顯示，一名中年人以討要「彩頭」為名，上前強行攔截婚車，索要紅包和香煙，不給就堵在車前不讓走，嚴重影響交通安全。

河南項城攔車「討喜」事件相關畫面：

+ 8

接到求助後，民警根據群眾提供的線索以及現場視頻走訪調查，最終鎖定了嫌疑人張某某，並對他進行依法傳喚。

經詢問得知，張某某曾在2024年因攔截婚車索要金錢的行為，被行政拘留七日，現如今仍多次在項城街頭路口，攔截婚車索要金錢和香煙，項城警方根據張某某的供述以及群眾提供的視頻證據，對張某某進行行政拘留13日的處罰。徐偉強調：

這類行為的核心是『非法佔有目的』，且通過攔車阻礙通行的方式施壓，已脱離民俗範疇，涉嫌違法。

近年來，「攔截婚車」的事件頻繁發生。今年4月，吉林長春一名男子攔截婚車隊索要紅包，甚至掰斷了車隊中一輛勞斯萊斯車輛的「小金人」車標。當地一家婚慶公司的工作人員表示，這不是他第一次對婚車「下手」，接到報警後，當地派出所立刻介入處置。

「沾個喜氣」和「違反法律」之間紅線在哪？

北京理工大學法學院副教授、博士生導師孫本雄指出，判斷是否違法，可從兩個維度看：一是「是否有組織、多次實施」，如有人組團在賓館、路口專門盯婚車，屬於「職業索財」；二是「索要金額與方式」，若明確提出「10條煙」「掃碼轉賬」等具體要求，或不付款就堵路不讓走，就具備了違法特徵。

【延伸閱讀】鬧婚習俗玩過頭 向新娘狂噴泡沫、撒彩帶 造成臉部灼傷險毀容（點擊放大瀏覽）

+ 5

攔婚車索財是否構成攔路搶劫，以及會面臨何種法律後果，需結合行為性質與具體情節綜合判斷。

多數情況下不算搶劫，但可能構成敲詐勒索或尋釁滋事。

徐偉解釋，《中華人民共和國刑法》中的搶劫罪，要求行為人使用「暴力、脅迫或其他方法」，且該行為需達到「足以壓制被害人反抗」的程度——比如持刀威脅、毆打車主等；但攔婚車索財者多依賴「軟脅迫」，利用新人「怕耽誤吉時」「不想鬧僵」的心理施壓，而非直接使用暴力，「這種情形更符合敲詐勒索罪的構成要件——以非法佔有為目的，通過『不付款就堵路』等威脅、要挾手段，迫使對方交出財物」，若索要金額達到1000至3000元（各地標準略有差異），或多次實施，就可能構成敲詐勒索罪，面臨刑事處罰。

徐偉分析，根據司法解釋，強拿硬要公私財物價值1000元以上，就可能構成「尋釁滋事罪」，他表示，此類行為同時擾亂交通秩序，屬於「破壞社會秩序」的情形，量刑更重。

僅在極少數情況下，攔婚車行為可能升級為搶劫，比如為索財故意拍打車身、拉扯車門等帶有暴力或暴力威脅的行為，就可能被認定為搶劫，徐偉表示：

搶劫罪無金額要求，一旦構成，最低可判3年有期徒刑……即便沒拿到錢，也可能違法。

徐偉提醒，比如咸陽案例中，車主雖未拿到20條煙，但已實施「攔車索財」行為，若新人因時間緊迫妥協，就構成既遂；即便未妥協，其行為也已擾亂公共秩序，可按《中華人民共和國治安管理處罰法》處罰。

「花錢買平安」？「理」不能向「面子」妥協

攔婚車討喜錢是很多地方的風俗。按理說，結婚是大喜的日子，熱鬧熱鬧也沒有多大問題。有問題的是打着風俗的旗號耍流氓、當無賴，甚至將攔婚車討喜錢變成「生財之道」。

雖說是「討個吉利」，但一些人討要紅包的方式實在不妥。例如，2022年11月，安徽阜陽一對新人的婚車被一名男子用三輪車攔下，男子甚至將一條腿伸入婚車之下，以威脅的方式索要紅包，得到了一包價值三十餘元的香煙後，男子才離去。目擊者和事發地點附近的商戶都表示，

這種情況很常見，有的迎親隊伍出不了門，發四五條煙的都有。

另外，多起事件中攔截婚車的人員為老人，新人出於對年長者的尊重，不好強勢拒絕，多會選擇「花錢買平安」。例如今年10月，河南周口一對新人遇到多位老人攔截婚車，向其派發了紅包和煙後，老人依舊不肯離去，直到司機出面將老人拽離，車隊才得以通行。

河南周口老人組團攔婚車「討喜」相關畫面：

+ 5

「（這樣）反而助長了違法者的氣焰。」徐偉建議，遇到類似的情況，應第一時間撥打110，保留現場視頻、錄音證據，等待警方到場處置，避免衝突升級；若情況允許，可讓親友引導婚車繞行，優先保障婚禮流程，切勿與攔車者爭吵、推搡，後續交由警方處理即可。

華中師範大學社會學院副教授梅志罡認為，地方管理部門需將「預防為主，懲治為輔」作為核心原則，通過宣傳讓群眾清晰認識到違規婚俗的嚴重性，明確婚俗文化的邊界與違法紅線，最終發揮法律的指引作用，從源頭減少陋習發生。另一方面，群眾也應樹立對中國傳統文化的尊重意識，不將正常婚俗異化為違法行為，更不能披着「傳統」的外衣牟利。

此外，梅志罡還強調，「監管部門不能僅停留在『個案處罰』，需織密『預防+嚴懲』雙重治理網絡。唯有監管從『被動應對』轉向『主動防控』、從『單一執法』轉向『多元協同』，才能徹底剷除陋習土壤。」你見過攔截車隊「討喜」的現象嗎？評論區聊聊。