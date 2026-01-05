大學生買「戀愛保險」贈男友　10年後結束愛情長跑兌現1萬元

10年前，仍是大學生的吳女士購入一份「戀愛保險」贈予男友，只要在保單生效後3年至10年內憑結婚證即可兌換1萬元（人民幣，下同）或1萬朵玫瑰。2025年10月，兩人結束愛情長跑結婚，趁近日元旦假期，他們終於有空辦理兌現。



《極目新聞》報道，吳女士與丈夫都是「95後」，來自陜西西安，他們高中相識後又考入同一間大學。2015年，兩人讀大學時開始戀愛，並於2025年結婚。

吳女士憶述，當時以學生優惠199元在線上購入中國人壽的「戀愛保險」，並未提前與對方商量，「我直接買來送給他的」。丈夫則稱，「她說買了戀愛保險，我第一反應是她被騙了」。

吳女士曾於2015年購買「戀愛保險」。（極目新聞）

吳女士的「戀愛保單」。（極目新聞）

吳女士表示，保單上列明「自戀愛保險生效之日起3年以後，你們共同說出『我願意』的那一天，我們將送給你們1萬朵玫瑰，讓我們共同期待著那一天的到來」。她解釋，該保險需在生效後3年至10年內憑結婚證兌換，今年是2026年，正好快到10年期限，便趁元旦假期辦理兌現。

「戀愛保險」可選擇領取1萬元現金或1萬朵玫瑰花。兩人商量後，決定選擇兌現1萬元，但仍未決定保金的用途，「婚禮、蜜月都進行過了，等錢到賬再看怎麽安排」。目前，他們已向中國人壽提交兌現申請。

2025年，吳女士與男友結束10年愛情長跑。（極目新聞）

1月5日，中國人壽財產保險客服介紹，「戀愛保險」已於2017年停售，但已售保單可正常兌現，可選擇1萬元或1萬朵玫瑰花。兌現需在保單生效3年後、10年內申請，投保人提交材料並經審核後，理賠專員將聯繫並告知具體到賬時間。

公開資料顯示，「戀愛保險」是中國人壽財險公司和支付寶旗下的安心保險公司為年輕客群設計開發的一款保險產品，分為玫瑰版和鑽石版，該產品自保單生效之日起3年後的10年內任意一天，投保人與指定心上人登記結婚，即可獲得10000朵玫瑰花（中國人壽財險將為投保人送達婚禮現場）或半卡（克拉）心形鑽戒一枚（安心保險公司將在投保人婚前送出）。

中國人壽曾推出「戀愛保險」。（極目新聞）

2017年，原銀保監會印發《財產保險公司保險產品開發指引》，規定不得開發對保險標的不具有法律上承認合法利益、無實質內容意義、炒作概念的噱頭性產品，「結婚險」「戀愛保險」等產品逐漸退出市場。