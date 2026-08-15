婚禮開支過度背債7.7萬！新婚夫妻食即食麵度日 網民：跟風充闊佬

在生活開銷日益高漲的現在，結婚的成本也水漲船高，一名網友在Threads上發文分享自己的慘況，他因為婚禮欠了一大筆債務，結果導致現在和老婆幾乎天天吃即食麵度日！



「我結婚了，卻換來4萬令吉（約7.7萬港元）債務，不是房貸，是婚禮欠下的債。昂貴的花藝裝飾、精美的聘禮盤、像宮殿一樣的婚禮舞台。」他表示，那天來賓對婚禮讚不絕口，照片拍得非常精美，Instagram上看到的畫面簡直完美無瑕，可是如今婚禮已過去兩個月，他和老婆卻只能蹲在廚房裏吃即食麵：「不是因為沒有錢買菜做飯，而是因為所有的錢都拿去還貸了，這筆貸款僅僅是為了跟風打腫臉皮充胖子，跟風趕上別人婚禮的排場。」

延伸閱讀：瘋傳廣東新人「麥當勞擺酒」婚宴食呢啲 兒童賓客：最豪華的婚禮

+ 19

為他人隔天就忘的婚禮犧牲幾年生活

某天晚上，他老婆說了一句讓他終生難忘的話：「早知道會這樣，倒不如當初舉辦一個簡單的婚禮，然後去旅行。」原Po感嘆說，婚禮只有一天，債務卻還要還上好幾年：「你們覺得為了那一天如今其他人早就忘了的婚禮，去犧牲剛結婚那幾年的生活，真的值得嗎？」

他的遭遇也引起網友熱議：

「這句話你應該問回你自己」

「而且現在還沒有包括孩子的開銷」

「數字早早擺在那邊了，人們經常選擇性無視」

「一天的幸福痛苦數年」



有網友建議：「婚禮這事就像做生意，如果你打算在婚禮上花2萬令吉（約3.8萬港元），那你手上就得有4萬才行，因為婚後還要生活，如果你沒有4萬，就辦個1萬（約1.9萬港元）的婚禮就好了。」

「結婚欠債最不划算」

一名網友分享自己的情況，當時老婆想要舉辦的婚禮價格遠超他所能夠承擔的，她也不想合辦婚禮，於是分開舉辦兩場，「她父母那邊辦一場，我這邊組屋（類似香港的公屋）樓下辦一場，我這邊的婚禮是我媽出資13,000新幣（約8萬港元），最後收到紅包錢有12,000新幣（約7.4萬港元），完全沒有欠債。」他強調舉辦婚禮最重要的，就是千萬不要辦到會欠債。

延伸閱讀：廣東新人擺酒不收人情 新娘「1霸氣舉動」爆紅 網民籲全國推廣

+ 10

也有網友認為結婚欠債是最不划算的事，因為婚後還有更多需要花錢的地方：「就算是賓客的誇讚也就這麼一天，第二天所有人就會忘記一切，最後只留下新人去面對一屁股債。」

沒有必要跟別人攀比

有一名母親表示他的孩子當了兩年咖啡師，攢下將近4萬令吉，從訂婚到辦完婚禮兩個月內就花光，「他還是獨生子，我自己都覺得挺可惜的，做父母的想幫他他也不要，不過我們做長輩的，也覺得他結婚我們是有責任的。」

一名網友分享說，自己的婚禮總共花了1.1萬令吉（約2.1萬港元），完全是根據自己的預算裏舉辦，「如果說自己沒有夢中的婚禮是騙人的，但做人要腳踏實地，負擔得起就辦，負擔不起的就放棄，根本沒有人要跟我們去攀比。如今都已經8年，孩子也有了兩個，完全沒有什麼好頭痛煩惱的。」

有網友認為事情都已經過去就應該往前看：

就當做舉辦婚禮的錢拿去請了親朋好友吃一頓飯，千萬不要後悔，做一些事去改變現狀，就當做一次教訓就好，生活還是要繼續。

【本文獲「Goody25」授權轉載。】