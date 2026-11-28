近日，據內地媒體報道，浙江一名30歲女子曬出從領結婚證到結婚的變化，直接瘦到以為換了一個人。



當事人回應，婚檢時查出重度脂肪肝，下定決心開始減肥。前前後後花了400多天，吃減脂餐搭配適當運動，從最重時300多斤（約150多公斤），瘦到現在136斤（約68公斤）。

她也提醒大家，不要極端減肥，健康最重要。

看看該浙江女子減肥前後的驚人對比：

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脂肪肝危害有多大？

代謝性脂肪性肝病可以分為2類：

第一類是代謝性脂肪肝（MAFL），指肝臟單純脂肪變性；

第二類是代謝性脂肪性肝炎（MASH），這說明危險升級了。



肝炎並非突然降臨，而是漸進式發展。約44%的患者，會在7年內從單純脂肪肝，進展到代謝性脂肪性肝炎，這意味着肝臟開始發炎、受損，加速纖維化，最終可能會變成肝硬化和肝癌。

除了肝內的危害，脂肪肝作為一個多系統的疾病，也會讓其他器官陷入危機。這類患者發生心血管疾病的風險是健康人群的1.5倍，慢性腎臟病的風險增加1.3倍，還與10種癌症的風險增加有關。

脂肪肝是否可以改善？

了解到脂肪肝的各類風險，也不必過度恐慌，這類問題是可以改善逆轉的。既然根源在於代謝異常，調理就要從改善代謝入手。

首要任務是管理好體重。研究表明：

體重減輕>5%，可減輕肝臟的脂肪變性；

7%至10%可使代謝性脂肪性肝炎消退；

>10%可改善肝纖維化。



瘦掉的每一斤肉都算數。

在控制熱量攝入的同時，建議每周進行總計150至240分鐘的中高強度有氧運動，能有效減少2%至4%的肝臟脂肪。每次運動50分鐘，每周運動3天，就可以較好地消耗肝臟脂肪。騎車、慢跑、快走都是不錯的選擇，可以利用碎片化時間見縫插針運動，關鍵在於長期堅持。

此外，在治療脂肪肝方面，也要多學科聯合管理，比如對有糖尿病的代謝性脂肪性肝病患者，酌情使用他汀類藥物，還需要時刻密切監測肝功能。

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