美國母女靠這招1人減掉45公斤　你減肥失敗或許就是沒做這件事

很多人都想在過完農曆年後減重瘦身，不妨參考一對美國母女的做法，她們利用手機APP，詳細記錄每日飲食，靠着這套記錄食物法，一人減掉約45公斤，還登上美國時人雜誌。



營養師說，很多熱量都是在不知不覺中吃下肚，這套方法讓使用者更有意識地掌握自己吃進肚裏的東西，以及吃進去的份量，來看TVBS新聞合作夥伴-美國廣播公司ABC的報道。 來自美國的希拉蕊，總是為了減肥復胖所苦：「我一直在進行剝奪飲食的減重飲食法，它的焦點在於我無法擁有的食物。」直到她嘗試了女兒的新方法。

「我開始記錄我的食物，所以這才是真正的減重基礎。」希拉蕊母女倆使用名叫LOSE IT的APP，一人減掉約45公斤，超勵志的故事登上時人雜誌「減掉半個自己」系列報道。希拉蕊表示：「『食物記錄』就是一個工具，幫助你在減重過程中，提高意識也承擔責任，所以只要意識到這一點，是的，吃有營養、健康的食物很重要，但知道自己吃進多少份量也是關鍵。」

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根據《肥胖雜誌》2019年一項研究指出，記錄食物的人更容易減重成功，但比起記錄食物的準確性，記錄食物的頻率更加重要，營養師說這與「覺察」有關。 營養師費勒：「它實際上就是在意識到吃東西這件事，我們很多時候坐下來吃飯或喝酒，會同時進行其他活動，我們甚至沒有意識到我們已經吃過或喝過什麼飲料。」營養師一針見血，很多熱量就是在不知不覺當中吞下肚，市面上還有其他款app，都提供減重日記功能，讓使用者記錄每日飲食，掌握自己吃進多少東西，以及對應的營養素，但使用上有小細節要注意。「有些app無意中推薦了限制性飲食行為，這也可能阻礙你成功記錄食物，讓你仍然對正在攝取的食物感覺良好。應該把『完美』拋在腦後，你必須找到適合自己的飲食模式，能夠達成你的健康和營養相關目標。」

減重秘訣不外乎就是少吃多動，過去推行一次運動40分鐘，每周3到4次，現在有新觀念。 疫情流行和運動科學中出現新趨勢，顯示少於15分鐘，較短卻更頻繁的鍛煉，可以產生類似的健康效益。私人教練帕斯特納克表示：「人們不鍛煉，或不定期鍛煉的首要原因是時間，全天多次小量運動加總在一起，這裏五分鐘、那裏十分鐘，一天下來，就有效果。」專家建議最有效的方法是高強度間歇式訓練，讓心跳加快10到15分鐘，已經證實可以改善心血管健康，穩定血糖和血壓。和以往觀念不同的是，這些短時間的體能訓練，可以是肌力訓練、重訓以及瑜珈課，這些都可以在線上進行。

帕斯特納克：「至少進行5分鐘的阻力訓練，證實有助於增強肌肉力量、肌耐力，對心理也有益處。」最新研究顯示，無論是長時間或短時間的阻力訓練，都會產生正面影響。「我們不需要特殊的app，特殊的鞋子、設備，無論你身在何處，無論你穿什麼衣服，你都可以做一些體力活動。」10分鐘內你不會大汗淋漓，所以我可以回到先前的手邊工作。不論在辦公室還是居家工作，都可以隨時起來動一動，養成習慣甩掉肥肉不求人。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】