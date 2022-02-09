過年後想減肥？　美國研究揭有效瘦身法　保證人人可做到

想透過睡覺減肥？美國有線新聞網絡（CNN）報道，不妨試試拉長睡眠時間，不讓自己睡太少。



這是一場隨機試驗的驚人結論。這個試驗要求那些往往每晚睡不到6.5小時的年輕過重成人，試試看睡到8.5小時，持續兩周。

兩周結束後，那些延長睡眠時間的受試者中，許多人每天在不知不覺中平均少攝取270卡。有些受試者每天不知不覺少攝取500卡。

研究結果7日發表在美國醫學會內科期刊。研究作者芝加哥大學睡眠研究中心主任愛爾莎．塔薩利（Esra Tasali）說：「這對於減重和維持體重而言，幾乎顛覆傳統。」

研究人員發現，每天少攝取270卡，三年內就能減重11.8公斤，需要的努力就只是多睡覺。

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