圓規風球｜天文台長預告今晚直接掛3號風球　周三或需掛8號

熱帶氣旋獅子山上周「突襲」，天文台先因黑色暴雨警告信號掛得太遲捱批，到22小時最長命「8號東南烈風或暴風信號」生效期間，天文台至少六度修訂「8降3」預計時間，同樣惹來批評失準。



獅子山去圓規來，天文台預測，強烈熱帶風暴圓規今晚（11日）會進入香港800公里警戒範圍，屆時將需考慮發出熱帶氣旋警告信號，更料圓規周三（13日）初時最接近本港，在本港以南約400公里掠過，本港部分地區風力可能會達烈風程度，廣泛地區亦可能有暴雨及狂風。



天文台於下午4時發出強烈季候風信號，代表本港風力等同3號風球。天文台預告，當圓規在今晚進入香港800公里範圍內，會發出熱帶氣旋警告信號，取代強烈季候風信號。



天文台台長鄭楚明及高級科學主任李子祥今午就熱帶氣旋獅子山和圓規舉行簡報會，《香港01》直播過程。



周三初時料達烈風程度 或需改發8號風球

高級科學主任李子祥表示，目前受東北季候風影響，乾燥，向偏西方向移動，預計圓規今晚進入800公里範圍，預料周三初時400公里掠過，由於環流比較大，移動速度比較快，加上同季候風有共同影響，晚間華南風勢逐漸增強。周二稍後天氣轉壞，周三有烈風及天文潮比較高，大風大雨，低窪地區可能水浸。

李子祥續指，在圓規進入本港800公里警戒範圍後，會直接發出3號風球，與獅子山一樣，不會發出1號風球。預測周二及周三初時風力進一步增強，達烈風程度，可能需要改發8號熱帶氣旋警告訊號，但有不肯定性，包括圓規進入南海受東北季候風影響，強度、環流會否減弱仍有未知數。

天文台台長鄭楚明表示，獅子山與圓規一樣是「秋颱」如果沒有季候風，相關烈風不會影響本港；但兩者夾擊，風力增強。（張浩維攝）

台長：圓規已屬強烈熱帶風暴 比獅子山更近

天文台台長鄭楚明表示，獅子山與圓規一樣是「秋颱」，華南地區受東北季候風影響，當有熱帶氣旋在南海，兩者共同效應，令風力增加，相對典型熱帶氣旋，如果沒有東北季候風，風力不會這麼大，例如獅子山，距離香港相當相當遠，如果沒有季候風，相關烈風不會影響本港，但兩者夾擊，風力增強。

他表示，圓規現時在菲律賓呂宋島以東，逐漸橫過呂宋海峽，周三在本港南面400公里掠過。受北風影響，今日天氣好，但當圓規接近香港南面時，相關雨帶會移近珠江口，風勢繼續增強，風力最大時間，預計周二後期至周三初期，最後視乎路徑有否變化。

他指圓規有可能比獅子更近香港，獅子山最近500公里，圓規則料最近400公里；而獅子山屬熱帶風暴，圓規已屬強烈熱帶風暴，所以較強；兩個風位置、路徑不同，對香港影響也不同。

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上周五遲掛紅雨黑雨？ 鄭楚明：11時前未達標

台長鄭楚明表示，熱帶風暴獅子山「幾特別」，為近數十年少見的熱帶風暴，天文台發出最遠的8號風球，他形容獅子山路徑飄忽，不是行直線，並與港保持500公里，是相當遠。他重申除了獅子山，東北季候風影響我們，共同影響令本港風力甚大。

他表示，當日發紅色、黑色暴雨警告，均在達標之前發出，有少少預測成分，預測是基於臨近預報、數十分鐘水平，但要數小時之前便預測，他稱世界上做不到，當日盡量在紅黑達標之前發出，可能10多分鐘水平。

鄭楚明續稱，獅子山帶來的雨量相當多，在上周五（8日）雨量達329.7雨量，屬10月單日最多，他形容是相當極端。

鄭楚明表示，當日上午受到獅子山外圍雨帶影響，在早上6至11時外圍雨帶較鬆散，不是特別大，由頭到尾只符合黃色暴雨警告標準指標，未到紅色或黑暴雨警告指標；但在11時許在本港東南面急速發展，雨勢在附近加大，雨量迅速增加，因此11時20分發出紅雨警告、11:45發黑雨警告。

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重申目前無法預告未來數小時會否有黑雨

對於當日發生致命棚架意外，鄭楚明說：「我同大家感覺一樣，聽到有市民因惡劣天氣下身故好難過。」對於是否發布失誤，他指棚架事件進行調查中，未知道狀況。他解釋，獅子山帶來的雨勢中午前急速轉大，但之前未到要發出黑雨信號，天文台基於科學數據發出，以數據科學為根據，「黑雨發展急速，要早幾小時預告，基本上無乜可能」，如果廣泛情況有大雨，預報 / 天氣報告都盡量提及。

他表示，當日已經發出3號風球，又吹大風，暴雨來得急速，目前無辦法提早預告未來數小時會否有黑雨，強調目前做不到，如天氣狀況不好，會盡量提早公布，例如在隨筆已預告未來天氣不好，呼籲市民及早準備。

他表示，在上周五記者會上，助理台長宋文娟不是回應棚架事件，而是針對2050碳排放。他稱未來圓規風暴，會加多人手，應對急速變化，希望多些人手看情況，汲取上次經驗後，提早預告未來天氣有何變化，知道情況大概，做好準備。

他表示，未來可以如何改進，如預測可否改進，信息發佈更清晰，會檢討未來一段時間如何做多些改進。

降風球混亂 天文台：當日上午預計下午風勢會減退

至於發出風球爭議，鄭楚明指上周六（9日）早上本港風力增強，但預計獅子山逐漸遠離本港，屬典型熱帶風暴會減弱，預計下午2時附近是強風，5時預測稍大風區域向西走，代表電腦預測本港風力逐漸減退，獅子山向西面走風力預測減弱一致。

他指出，獅子山相對飄忽，當日上午8時在海南島中間，原一直遠離轉向北走，與本港拉近；獅子山加東北季候風複合相當相關雨帶廣闊，不斷有雨區經過，帶來狂風，早上預計下午風勢會減退，不會維持8號很久。

鄭楚明：需要根據最新情況改變預報

鄭楚明表示，上周六原本預計獅子山逐漸遠離本港，風勢會減弱，但後來有改變，原本預計8號風球不會維持很久，所以作出預告會降至3號風球；但後來路徑移近，加上與季候風影響，帶來大雨，所以需要根據最新情況改變預報，他承認情況不理想，會檢視有關情況如何改善。

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