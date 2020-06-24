【只限今天】網購專頁Deluxe快閃 威靈頓牛柳 8折 加送餸菜包

「優質食品網購專頁 - Deluxe」今日推出快閃優惠 – 被譽為英國名菜「威靈頓牛柳」破天荒一日快閃8折出售，原價只需$298，折後只需$238，更額外加送價值$68的超方便懶人即食餸菜包，多款即食餸菜包免費任揀，特設送遞服務送到府上！

👉即到優質食品網購專頁「Deluxe」搶購

🔻8折入手｜英國名菜「威靈頓系列」🔻

是日優惠的主角 - 威靈頓牛柳是地獄廚神Gordon Ramsay的招牌菜式，烹調功序看似繁複，但今次以優惠8折出售的是非常方便的即焗即食版本，只需放入210度焗爐焗 20分鐘即可食用，連入廚初哥也好快上手！

另外，今日凡購買「威靈頓系列」（牛柳或三文魚），額外加送即食餸菜包，全部已預先調味，只需簡早加熱即可食用，包括秘製蜜糖雞翼、瑞士汁雞槌、安東雞煲等。

+ 2

買滿 $250即免運費 一鍵搞掂假日下煮食材

「IE Kitchen」特設送遞服務，只需消費滿 $250 即可免運費送遞，換言之，今日只需以優惠價 $318.4 ，一份四至五人份的「威靈頓牛柳」及「即食餸菜包」兩至三天後直送府上，大大省卻到街市買餸的時間。除了懶人餸菜包，「IE Kitchen」亦特設慢煮食材，如消費滿 $500，再輸入８折優惠碼，更享折上折優惠！

👉立即睇文揭曉8折優惠碼

一日限定｜優質食品網購專頁「Deluxe」快閃優惠

日期：只限6月24日（星期三）

優惠：「威靈頓系列」一律8折，加送價值 $68 即食餸菜包

送遞：買滿 $250 免運費送遞

相關文章:

網購即扣減$60👉【「01積分」網購即扣減$60】日本水果、有機食材、素食免費入手

購物同時賺分👉【網購、嗌外賣就有分賺】用e肚仔埋單 輕鬆賺2,000「01積分」

揭曉網購8折優惠碼👉【附優惠碼】食品網購專頁全民8折 購物同時賺分 積分升值當錢使

【限時優惠】有機食品推介 👉【有機零食】越食越健康？ 原來零食都可以咁有營養！

【限時優惠】產地直送水果推介 👉【夏季期間限定 各地罕見水果大集結！】

輕易上手! 素食食譜 👉教你玩轉-素學-以假亂真嘅新派素食

食肉獸必睇👉「肉望」大解放 最平169兩塊頂級安格斯牛排！

儲糧之選👉80蚊食到安格斯牛！刺身、凍肉食材優惠大集結