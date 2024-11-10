1鍵免費找出AI繪圖生成提詞（Prompt） 創作效率與品質即時提高
撰文：T客邦
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目前多數的 AI 繪圖模型，均以使用者提供的 Prompt 為依據來進行生成，因此除了豐富的想像力外，對於語言詞彙的掌控也很重要，如果覺得總是無法清楚描繪出想要的情景，「CLIP Interrogator」這款工具或許能夠幫助你，其部署在 Hugging Face 開源平台的 Spaces 內，所有人都可免費使用，只要上傳喜歡的圖片，就能反向生成出該圖片的 Prompt。
Hugging Face Spaces 網址：
https://huggingface.co/spaces
步驟 1：
在 Hugging Face Spaces 的搜尋欄鍵入「CLIP Interrogator」，點選「CLIP Interrogator 2」工具。
步驟 2：
將想要分析的圖片拖拉進來，或點選中間的箭頭圖示來上傳圖片。
步驟 3：
下方可以設定模式，差異在於圖片分析的速度與精確度，建議選預設的「best」即可。
步驟 4：
右邊的值主要為圖片描述的多寡，可調高至一半或以上，按下「Submit」並等待描述文本的生成。
步驟 5：
將上述生成的文字按右鍵複製之後，便可貼到其他的 AI 繪圖工具，此處以 Leonardo.Ai 為例。
步驟 6：
將剛剛複製下來的描述文字貼上 Prompt 輸入框，選取所需的模型，便可按下「Generate」來生出相似的圖了。
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【本文獲「T客邦」授權轉載。】