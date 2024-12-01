Midjourney圖片風格代碼免費讓你知　還能1鍵複製樣式參考編號

強大的 AI 圖片產生器「Midjourney」相信大家都不陌生，即使沒有使用過應該也聽過吧！這項服務提供使用者輸入圖片描述詞、快速生成各種圖片，還能搭配參數進行更多細節調整，利用網路上的提示詞庫搜尋其他人製作的圖片範例，再將它修改為自己需要的圖片描述即可產生類似圖片。



不過現在不用這麼麻煩了，Midjourney 在今年初推出全新「樣式參考」（Style References）功能，使用者可指定一個或多個影像，輸入指令（–sref）來產生相同風格、但內容不一樣的圖片，需要做的就是去搜尋參考樣式資料庫，社群網站有不少國外使用者分享的範例，不過這些資源散落在網路上。

SrefHunter網站（SrefHunter）

本文要介紹「SrefHunter」是一個 Midjourney Sref 代碼收集網站，匯集來自各個社群媒體用戶分享的風格代碼，只要從網站找到喜歡的圖片樣式，即可一鍵複製樣式參考編號，再利用 Midjourney 產生特定風格的圖片！

整個過程非常簡單，若平常工作上會需要使用 Midjourney 生成圖片，可以到 SrefHunter 尋找這些樣式代碼，開發者也將收集的代碼標示原創作者來源鏈結，這個網站每週更新，在我寫這篇文章時已收集超過 900 個代碼。

SrefHunter

https://srefhunter.top/



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使用教學

STEP 1

開啟 SrefHunter 網站後先從右上角將語言切換為「中文」，首頁就會列出許多從社群媒體收集到的圖片。

（SrefHunter）

STEP 2

也可以利用上方「分類」選單功能，直接瀏覽特定的圖片風格，包括插畫、水彩、攝影、3D、素描、日本卡通、幻想、科技、向量圖、風景或繪畫等等。

（SrefHunter）

STEP 3

進入特定的分類後，SrefHunter 就會列出一些相關圖片，最重要的樣式代碼就是圖片介紹的那段「–sref」後面接上的一串隨機產生的數字。

（SrefHunter）

如果是點選 SrefHunter 收錄的圖片範例，每張圖片底下也會有風格代碼、提示詞（Prompt），可在 Midjourney 生成圖片時加上這段樣式參考指令，同時搭配描述或相關指令來產生具有相同風格、但內容不同的圖片。

（SrefHunter）

值得一試的三個理由：



匯集了大量 Midjourney 風格代碼，讓使用者能快速找到所需的圖片風格

網站目前收錄超過 900 個代碼，涵蓋插畫、水彩、攝影等多種風格

一鍵複製讓使用者輕鬆將喜愛的風格代碼應用到 Midjourney 中



延伸閱讀：小畫家能用生成圖像AI功能Cocreator？ 1個設定激活打破地區限制（點擊連結看全文）

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【本文獲「免費資源網路社群」授權轉載。】