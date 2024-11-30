簡單步驟將電子書與Google Play圖書融合　還能整合筆記與書籤

作為在台灣營運的電子書服務平台之一，Google Play 圖書由於也納入 Google Play Points 獎勵計畫，因此亦是相當受到歡迎，不過 Google Play 圖書不僅只是用來買書、看書，其實也兼具書庫管理與收藏等功能，還能夠兼容於 EPUB 及 PDF 格式的檔案，比如坊間有一些免費提供，無 DRM 保護的開源電子書，除了存放在電腦硬碟裡，其實也很適合匯入到 Google Play 圖書中。



這樣一來，隨時拿起手機或 Android 閱讀器，就能隨時瀏覽，不必回到電腦上去找檔案，另外，在書上進行的批註筆記和書籤，也能夠幫你整理成 Google 文件檔，保存在雲端硬碟內，便於日後查閱。

簡單步驟將電子書與Google Play圖書整合（T客邦提供）

EPUB、PDF等電子書都可與Google Play圖書融合在一起：

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步驟 1：以網頁版為例，進入 Google Play 圖書頁面，並選擇「你的媒體庫」。

步驟 1：以網頁版為例，進入 Google Play 圖書頁面，並選擇「你的媒體庫」。（T客邦提供）

步驟 2：然後按下「上傳檔案」。

步驟 2：然後按下「上傳檔案」。（T客邦提供）

步驟 3：接著會跳出類似 Google 雲端硬碟的視窗，可將 EPUB 或 PDF 格式的電子書檔案拖入。

步驟 3：接著會跳出類似 Google 雲端硬碟的視窗，可將 EPUB 或 PDF 格式的電子書檔案拖入。（T客邦提供）

步驟 4：接著電子書便會加入到「你的書籍」。點擊書本下方「⋯」圖示，可進一步「新增至書架」方便分類。

步驟 4：接著電子書便會加入到「你的書籍」。點擊書本下方「⋯」圖示，可進一步「新增至書架」方便分類。（T客邦提供）

步驟 5：可以選擇將其收入到既有的書架，或是按「建立書架」增加新的分類。

步驟 5：可以選擇將其收入到既有的書架，或是按「建立書架」增加新的分類。（T客邦提供）

步驟 6：如果要一次處理多本，可按書籍封面左上進行勾選，再按下「編輯書架」。

步驟 6：如果要一次處理多本，可按書籍封面左上進行勾選，再按下「編輯書架」。（T客邦提供）

步驟 7：接著按照步驟 5 選擇既有書架或新增書架，然後按下「儲存」。

步驟 7：接著按照步驟 5 選擇既有書架或新增書架，然後按下「儲存」。（T客邦提供）

步驟 8：自己上傳的電子書，瀏覽功能與在 Google Play 購買的圖書相同。包括新增「書籤」。

步驟 8：自己上傳的電子書，瀏覽功能與在 Google Play 購買的圖書相同。包括新增「書籤」。（T客邦提供）

步驟 9：框選書中的文字，則會跳出工具視窗，可翻譯、搜尋或添加筆記。

步驟 9：框選書中的文字，則會跳出工具視窗，可翻譯、搜尋或添加筆記。（T客邦提供）

步驟 10：以「編輯附註」為例，可在文字框中輸入筆記內容，再按下「儲存」即可。

步驟 10：以「編輯附註」為例，可在文字框中輸入筆記內容，再按下「儲存」即可。（T客邦提供）

步驟 11：點擊右上「⋯」開啟更多設定，可以看到「將註解儲存至Google雲端硬碟」預設為關閉。

步驟 11：點擊右上「⋯」開啟更多設定，可以看到「將註解儲存至Google雲端硬碟」預設為關閉。（T客邦提供）

步驟 12：將前述的開關打開之後，該書的書籤及使用者筆記內容將匯出為 Google 文件，並且會同步更新。

步驟 12：將前述的開關打開之後，該書的書籤及使用者筆記內容將匯出為 Google 文件，並且會同步更新。（T客邦提供）

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【本文獲「T客邦」授權轉載。】