AirPods能播放手機內置多種背景聲音？專注工作或放鬆休息兩不誤
撰文：T客邦
出版：更新：
許多人喜歡在需要專注或者放鬆的時候，聽白噪音或是一些環境聲音來幫助自己專心或睡眠，但很多人不知道的是，AirPods 可以直接用手機中內建的幾種聲音來播放一些環境聲音，不需要特別去找音檔或者播放影片。
只要你使用 iPhone 搭配 AirPods 來聆聽，就可以直接播放這些預設的環境背景聲音，甚至可以搭配音樂一起播放。
+10
步驟 1：首先， 點選進入「設定」App。
步驟 2：下拉選單，找到「輔助使用」。
步驟 3：下拉選單，在「聽力」的部分找到「音訊與視覺」。
步驟 4：在音訊與視覺頁面中找到「背景聲音」並點選。
步驟 5：打開背景聲音撥桿，就可以開啟背景聲音。下方的聲音可以選擇不同的背景聲音。
步驟 6：進入聲音頁面後，有平衡噪音、亮噪音、暗噪音⋯等，共六種背景聲音可選。
延伸閱讀：為Gmail儲存空間不足而煩惱？1個指令快速清除沒用郵件但有這條件（點擊連結看全文）
+10
Windows內置專業級相片編輯功能 AI一鍵去背 輕鬆跳過複雜操作AI影片新玩法 4個步驟輕鬆造出揉捏特效 更有多個範本讓你試玩1鍵免費找出AI繪圖生成提詞（Prompt） 創作效率與品質即時提高ChatGPT-4o圖片翻譯功能應用 一鍵翻譯外文菜單 輕鬆點餐無國界1分鐘學會在Windows電腦上 輕鬆找回Wi-Fi密碼：勾選顯示字元Windows Defender教學 6步驟限制CPU使用率 提升低階電腦效能使用Instagram限時動態「顯示」功能 讓你的限時動態更具吸引力
【本文獲「T客邦」授權轉載。】