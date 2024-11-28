AirPods能播放手機內置多種背景聲音？專注工作或放鬆休息兩不誤

許多人喜歡在需要專注或者放鬆的時候，聽白噪音或是一些環境聲音來幫助自己專心或睡眠，但很多人不知道的是，AirPods 可以直接用手機中內建的幾種聲音來播放一些環境聲音，不需要特別去找音檔或者播放影片。



只要你使用 iPhone 搭配 AirPods 來聆聽，就可以直接播放這些預設的環境背景聲音，甚至可以搭配音樂一起播放。

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步驟 1：首先， 點選進入「設定」App。

（T客邦提供）

步驟 2：下拉選單，找到「輔助使用」。

步驟 3：下拉選單，在「聽力」的部分找到「音訊與視覺」。

步驟 4：在音訊與視覺頁面中找到「背景聲音」並點選。

步驟 5：打開背景聲音撥桿，就可以開啟背景聲音。下方的聲音可以選擇不同的背景聲音。

步驟 6：進入聲音頁面後，有平衡噪音、亮噪音、暗噪音⋯等，共六種背景聲音可選。

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