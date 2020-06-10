政府派錢│攞足2萬！盤點21間銀行、虛擬銀行優惠　邊間最著數？

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【現金發放計劃 / 派1萬 / 派一萬 / 政府派錢】政府1萬元現金發放計劃將於6月21日起接受登記，不少銀行都推出優惠吸引客戶，部份更有額外1萬元大抽獎！究竟在哪間銀行登記領錢最著數？本文盤點各大銀行有何優惠。

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今次政府派錢1萬元計劃共有21間銀行參加，名單如下

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雖然今次政府派發金額是1萬元，但部份銀行推出現金回贈等優惠，亦有銀行以「政府派一萬，你可以攞萬一」作招徠，更有銀行大抽獎送1萬元！

登記領取1萬元機會只有1次，究竟在哪間銀行登記領錢最好最著數呢？以下各銀行優惠大家可看看。

↓↓↓ 現金發放計劃各銀行優惠（點小圖放大看） ↓↓↓

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相關報道：虛擬銀行｜用眾安銀行 ZA Bank 登記送多一千？想要優惠原來不易

以上資料只供參考，更多使用細則及詳情可向各自銀行查詢。

1萬元現金發放計劃9大重點

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1萬元現金發放計劃申請方法雖然簡單，但亦有多個地方需要小心留意，否則隨時取不到錢或延遲取錢。

↓↓↓ 1萬元現金發放計劃5大伏位 ↓↓↓

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